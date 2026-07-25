F1: Após Hamilton, Antonelli também é punido em 3 posições no grid e larga em sétimo no GP da Hungria
Penalidade decorreu de descumprimento de protocolo de bandeira amarela após o acidente de Max Verstappen
Líder da temporada 2026 da Fórmula 1, o italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, foi punido em 3 posições no grid do GP da Hungria (veja o grid de largada atualizado no fim do texto).
O piloto das Flechas de Prata foi penalizado por descumprir os procedimentos de bandeira amarela após o acidente do holandês Max Verstappen, da Red Bull, no final do quali em Budapeste.
O documento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) que oficializou a penalidade ao heptacampeão detalhou o seguinte:
"Os Comissários ouviram o piloto do Carro 12 (Kimi Antonelli), o representante da equipe, o Diretor de Prova da F1 da FIA e o Diretor Esportivo do Departamento de Monopostos da FIA, e analisaram dados do sistema de sinalização de pista, vídeos, tempos de volta, telemetria e imagens da câmera a bordo".
"O piloto do Carro 12 declarou que, ao ver a bandeira amarela e o painel luminoso, aliviou o acelerador mais cedo do que em sua volta rápida anterior. Isso foi confirmado pela telemetria. No entanto, a redução de velocidade ocorreu por um período muito curto e, de fato, a velocidade do carro ao passar pelo local do incidente envolvendo o Carro 3 foi ligeiramente superior à da volta rápida anterior".
"O tempo do minissetor foi apenas 0,03 segundo mais lento do que o seu melhor tempo naquele trecho; embora ele estivesse 14 km/h mais lento ao entrar no setor de bandeira amarela — por ter aliviado o acelerador 16 metros antes —, ele estava 3 km/h mais rápido ao passar pelo local do incidente, devido a uma menor aplicação dos freios na entrada da curva. Os representantes da FIA observaram que a redução de velocidade no minissetor foi inferior a 1%".
"Os Comissários consideraram este incidente diferente de outros que não resultaram em punição adicional, pois, ao contrário daqueles casos, não houve uma diferença de velocidade significativa no minissetor em comparação com o tempo mais rápido anterior do piloto em circunstâncias semelhantes".
"A penalidade recomendada pelas diretrizes para essa infração é a perda de 5 posições no grid de largada; contudo, como fator atenuante, levamos em conta que o piloto efetivamente reduziu a velocidade, embora, em nossa avaliação, essa redução tenha sido insuficiente e não mantida. Além disso, o piloto dispunha de pouco tempo e espaço para reagir".
"Por isso, aplica-se uma penalidade mais branda. Recorda-se aos competidores que eles têm o direito de recorrer de certas decisões dos Comissários, nos termos do Artigo 15 do Código Esportivo Internacional da FIA e do Capítulo 5 do Regulamento Judicial e Disciplinar da FIA, dentro dos prazos aplicáveis".
"As decisões dos Comissários são tomadas de forma independente da FIA e baseiam-se exclusivamente nos regulamentos, diretrizes e evidências pertinentes apresentados", concluíram os comissários desportivos da FIA. O Motorsport.com mostra abaixo como fica o grid de largada do GP da Hungria após as punições a Antonelli e Hamilton:
- Norris
- Leclerc
- Piastri
- Verstappen
- Hamilton
- Russell
- Antonelli
- Hadjar
- Lindblad
- Hulkenberg
- Lawson
- Gasly
- Colapinto
- Bortoleto
- Ocon
- Alonso
- Bearman
- Sainz
- Albon
- Stroll
- Bottas
- Pérez
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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