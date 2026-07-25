F1: Após Hamilton, Antonelli também é punido em 3 posições no grid e larga em sétimo no GP da Hungria

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Penalidade decorreu de descumprimento de protocolo de bandeira amarela após o acidente de Max Verstappen

Editado:

Líder da temporada 2026 da Fórmula 1, o italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, foi punido em 3 posições no grid do GP da Hungria (veja o grid de largada atualizado no fim do texto).

O editor recomenda:

O piloto das Flechas de Prata foi penalizado por descumprir os procedimentos de bandeira amarela após o acidente do holandês Max Verstappen, da Red Bull, no final do quali em Budapeste

 

O documento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) que oficializou a penalidade ao heptacampeão detalhou o seguinte:

"Os Comissários ouviram o piloto do Carro 12 (Kimi Antonelli), o representante da equipe, o Diretor de Prova da F1 da FIA e o Diretor Esportivo do Departamento de Monopostos da FIA, e analisaram dados do sistema de sinalização de pista, vídeos, tempos de volta, telemetria e imagens da câmera a bordo". 

"O piloto do Carro 12 declarou que, ao ver a bandeira amarela e o painel luminoso, aliviou o acelerador mais cedo do que em sua volta rápida anterior. Isso foi confirmado pela telemetria. No entanto, a redução de velocidade ocorreu por um período muito curto e, de fato, a velocidade do carro ao passar pelo local do incidente envolvendo o Carro 3 foi ligeiramente superior à da volta rápida anterior". 

"O tempo do minissetor foi apenas 0,03 segundo mais lento do que o seu melhor tempo naquele trecho; embora ele estivesse 14 km/h mais lento ao entrar no setor de bandeira amarela — por ter aliviado o acelerador 16 metros antes —, ele estava 3 km/h mais rápido ao passar pelo local do incidente, devido a uma menor aplicação dos freios na entrada da curva. Os representantes da FIA observaram que a redução de velocidade no minissetor foi inferior a 1%". 

"Os Comissários consideraram este incidente diferente de outros que não resultaram em punição adicional, pois, ao contrário daqueles casos, não houve uma diferença de velocidade significativa no minissetor em comparação com o tempo mais rápido anterior do piloto em circunstâncias semelhantes". 

"A penalidade recomendada pelas diretrizes para essa infração é a perda de 5 posições no grid de largada; contudo, como fator atenuante, levamos em conta que o piloto efetivamente reduziu a velocidade, embora, em nossa avaliação, essa redução tenha sido insuficiente e não mantida. Além disso, o piloto dispunha de pouco tempo e espaço para reagir".

"Por isso, aplica-se uma penalidade mais branda. Recorda-se aos competidores que eles têm o direito de recorrer de certas decisões dos Comissários, nos termos do Artigo 15 do Código Esportivo Internacional da FIA e do Capítulo 5 do Regulamento Judicial e Disciplinar da FIA, dentro dos prazos aplicáveis". 

"As decisões dos Comissários são tomadas de forma independente da FIA e baseiam-se exclusivamente nos regulamentos, diretrizes e evidências pertinentes apresentados", concluíram os comissários desportivos da FIA. O Motorsport.com mostra abaixo como fica o grid de largada do GP da Hungria após as punições a Antonelli e Hamilton:

  1. Norris
  2. Leclerc
  3. Piastri
  4. Verstappen
  5. Hamilton
  6. Russell
  7. Antonelli
  8. Hadjar
  9. Lindblad
  10. Hulkenberg
  11. Lawson
  12. Gasly
  13. Colapinto
  14. Bortoleto
  15. Ocon
  16. Alonso
  17. Bearman
  18. Sainz
  19. Albon
  20. Stroll
  21. Bottas
  22. Pérez

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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