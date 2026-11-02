O GP do México de 2026 entrará para a história: Kimi Antonelli foi coroado o campeão da Fórmula 1 mais jovem de todos os tempos e, em parte devido às regras da superlicença da FIA, esse recorde certamente não será fácil de ser quebrado. No entanto, o italiano ficou com medo de bater nas últimas voltas, já que admitiu que já estava chorando antes mesmo da linha de chegada.

Após seu desempenho extremamente impressionante em Austin, Antonelli já sabia que conquistar o título seria basicamente uma formalidade, mas se recusou a encarar a situação dessa forma. Na verdade, o jovem italiano admitiu após a corrida que o nervosismo o afetou mais neste fim de semana do que em Austin.

“Em Austin, eu estava muito mais agressivo, muito mais presente no momento, enquanto na classificação aqui no México eu estava, de certa forma, um pouco mais tenso. Além disso, não estava pilotando com tanta intensidade. Definitivamente, não foi fácil nesse aspecto. Mas agora, finalmente, garantimos o título e podemos aproveitar o resto da temporada".

Antonelli disse que também levou esse nervosismo para a corrida, embora tenha aprendido aos poucos a deixá-lo de lado.

“No início, eu estava muito cauteloso e dei bastante espaço. Provavelmente estava jogando muito pelo seguro. Mas então percebi que tinha ritmo, especialmente durante aquela primeira parte da corrida. Sabia que estaríamos na briga porque o ritmo estava muito bom com os pneus usados. Mas então, obviamente, com a bandeira vermelha, tudo meio que voltou à estaca zero".

Foi exatamente nesse momento que Antonelli mudou sua mentalidade e decidiu deixar toda a cautela de lado, o que resultou em uma ultrapassagem particularmente impressionante sobre Charles Leclerc.

“Naquele momento, pensei: ‘Sabe de uma coisa? Vou simplesmente correr mais riscos’. Tive a oportunidade de ganhar algumas posições e aquela ultrapassagem no Charles foi crucial para subir ao pódio".

“Depois, tentei ficar perto até o final, e aquele último stint foi muito divertido. Acho que nós três estávamos a menos de dois segundos uns dos outros e estávamos todos dando tudo de si. Era difícil ultrapassar, mas foi de alta intensidade e foi divertido".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Antonelli acabou terminando quatro segundos atrás do vencedor da corrida, Max Verstappen, e revelou, em resposta a uma pergunta do Motorsport.com, que isso se deveu inteiramente a uma última volta altamente emocionante.

“Na última volta, eu simplesmente diminui o ritmo porque já não conseguia mais enxergar a pista. Estava ficando emocionado e disse: ‘Vou diminuir o ritmo, senão vou bater aqui!’ Foi muito bom ter conseguido chegar ao final”, disse o novo campeão mundial.

“Eu já estava chorando. Não conseguia enxergar claramente à minha frente. Consegui ver, de alguma forma, duas Ferraris por entre as lágrimas, então foi muito especial. Muitas lembranças passaram pela minha cabeça naquele momento, todas as lembranças desde o karting até aqui".

“Foi uma última volta muito especial e, com certeza, quando cruzei a linha de chegada, deixei tudo sair, porque estava realizando um dos meus maiores sonhos. Foi muito especial".

A palavra “especial” também se aplica ao que se seguiu. Na Foro Sol, a seção do estádio do Autódromo Hermanos Rodríguez, Antonelli foi recebido por seus pais, que tinham vindo de avião especialmente para o domingo. Ele então dividiu o pódio com dois dos maiores nomes de todos os tempos da F1: Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Na opinião de Antonelli, dificilmente poderia ter havido uma maneira melhor de conquistar seu primeiro título mundial, e ele valoriza particularmente o momento em que os dois múltiplos campeões mundiais o levantaram nos ombros.

“Com certeza vou emoldurar a foto e colocá-la na minha casa, porque é simplesmente um momento incrível”, disse o piloto da Mercedes. “Além disso, ver tanto respeito por parte de dois pilotos incríveis que fizeram história no esporte é realmente especial".

"É um momento que ficará [na minha memória] e será sempre lembrado. Com certeza vou emoldurar a foto e colocá-la na parede da minha casa, para que eu possa vê-la muito bem sempre que entrar".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Manuel Eletto / Getty Images

Quando o DJ assumiu o comando no final da cerimônia do pódio, outro momento emocionante se seguiu para o recém-coroado campeão mundial. “Nessun Dorma” e “Sarà, perché ti amo”, duas populares canções italianas, foram tocadas, o que trouxe ainda mais lágrimas aos olhos de Antonelli.

“É, quer dizer, a primeira música foi muito emocionante para mim porque era uma música que meu avô sempre costumava ouvir, então foi muito especial ouvi-la. E acho que ele... acho que ele ficaria muito orgulhoso”, disse Antonelli.

Ao proferir essas palavras, as lágrimas começaram a escorrer mais uma vez, o que lhe rendeu uma salva de palmas da imprensa presente.

“Nossa, eu chorei demais hoje, mas é bom!”, continuou Antonelli com um sorriso. “Então, sim, fiquei muito emocionado por causa do meu avô, e também fiquei muito feliz por ele".

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