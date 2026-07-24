Líder do Mundial de Fórmula 1 com apenas 19 anos de idade e em sua segunda temporada como titular na categoria, Kimi Antonelli vive uma fase excelente em sua carreira. No entanto, uma reportagem recentemente publicada pelo jornal italiano Corriere dello Sport mostrou que o jovem piloto vive um momento conturbado fora da pistas, pois está em uma disputa judicial "milionária" contra o ex-empresário.

Filho de Giancarlo Minardi, fundador da ex-equipe de F1, Giovanni Minardi foi quem descobriu Antonelli quando o piloto tinha oito anos de idade, ainda no kart. Giovanni é responsável pela agência Minardi Management e não demorou para que Kimi se tornasse um cliente. Os dois trabalharam juntos por alguns anos e Minardi chegou a apresentar o jovem a Ferrari antes da Mercedes, mas eles romperam o vínculo quando o piloto italiano chegou à F1, em 2025.

De acordo com o Corriere dello Sport, não é incomum que grandes equipes peçam a seus talentos que dispensem agentes e empresários para que elas mesmas possam controlar a imagem de seus pilotos. No entanto, Antonelli teria quebrado o contrato com Minardi de maneira unilateral e, como resposta, o ex-empresário o levou à justiça.

Minardi alega ter sido dispensado sem justa causa, mencionando falta de princípios por parte do titular da Mercedes. Segundo o veículo italiano, o processo está correndo desde o segundo semestre do ano passado no Tribunal de Bolonha, e o ex-empresário pede compensação "estipulada no mandato de representação firmado entre o agente e o piloto", algo que, de acordo com Giovanni, não foi pago.

O processo parece longe do fim, visto que as partes não estão próximas de um acordo. Além disso, Antonelli defende ter agido dentro da lei e "não parece disposto a reconhecer os méritos que Minardi acredita ter tido em seu crescimento", contando ainda com Toto Wolff como testemunha em audiências futuras, completou o jornal.

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