Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Hungaroring vive problema 'à la Goiânia' com asfalto cedendo e de pouca aderência após recapeamento

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Hungaroring vive problema 'à la Goiânia' com asfalto cedendo e de pouca aderência após recapeamento

F1: Antonelli trava batalha judicial milionária contra ex-empresário; entenda caso

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Antonelli trava batalha judicial milionária contra ex-empresário; entenda caso

F1: Alonso dá veredito sobre 'novo carro' da Aston Martin na Hungria

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Alonso dá veredito sobre 'novo carro' da Aston Martin na Hungria

F1: 'Temor' da Mercedes sobre Ferrari se confirmou na Hungria, diz Russell

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: 'Temor' da Mercedes sobre Ferrari se confirmou na Hungria, diz Russell

F1: Leclerc reconhece 'ter passado do limite' em defesa contra Piastri em Spa

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Leclerc reconhece 'ter passado do limite' em defesa contra Piastri em Spa

F1: Newey revela que grande atualização da Hungria é “apenas a primeira parte” do novo carro da Aston Martin

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Newey revela que grande atualização da Hungria é “apenas a primeira parte” do novo carro da Aston Martin

F-E: Nissan será fornecedora de trens de força da Andretti a partir de 2026-27

Fórmula E
Tokyo ePrix I
F-E: Nissan será fornecedora de trens de força da Andretti a partir de 2026-27

Stock Car: Fraga lidera primeiro treino livre do Velocitta

Stock Car
Velocitta
Stock Car: Fraga lidera primeiro treino livre do Velocitta
Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Antonelli trava batalha judicial milionária contra ex-empresário; entenda caso

Segundo jornal italiano Corriere dello Sport, o ex-agente Giovanni Minardi alega ter sido demitido sem justa causa

Olivia Nogueira
Publicado:

Líder do Mundial de Fórmula 1 com apenas 19 anos de idade e em sua segunda temporada como titular na categoria, Kimi Antonelli vive uma fase excelente em sua carreira. No entanto, uma reportagem recentemente publicada pelo jornal italiano Corriere dello Sport mostrou que o jovem piloto vive um momento conturbado fora da pistas, pois está em uma disputa judicial "milionária" contra o ex-empresário. 

Leia também:

Filho de Giancarlo Minardi, fundador da ex-equipe de F1, Giovanni Minardi foi quem descobriu Antonelli quando o piloto tinha oito anos de idade, ainda no kart. Giovanni é responsável pela agência Minardi Management e não demorou para que Kimi se tornasse um cliente. Os dois trabalharam juntos por alguns anos e Minardi chegou a apresentar o jovem a Ferrari antes da Mercedes, mas eles romperam o vínculo quando o piloto italiano chegou à F1, em 2025. 

De acordo com o Corriere dello Sport, não é incomum que grandes equipes peçam a seus talentos que dispensem agentes e empresários para que elas mesmas possam controlar a imagem de seus pilotos. No entanto, Antonelli teria quebrado o contrato com Minardi de maneira unilateral e, como resposta, o ex-empresário o levou à justiça. 

Minardi alega ter sido dispensado sem justa causa, mencionando falta de princípios por parte do titular da Mercedes. Segundo o veículo italiano, o processo está correndo desde o segundo semestre do ano passado no Tribunal de Bolonha, e o ex-empresário pede compensação "estipulada no mandato de representação firmado entre o agente e o piloto", algo que, de acordo com Giovanni, não foi pago. 

O processo parece longe do fim, visto que as partes não estão próximas de um acordo. Além disso, Antonelli defende ter agido dentro da lei e "não parece disposto a reconhecer os méritos que Minardi acredita ter tido em seu crescimento", contando ainda com Toto Wolff como testemunha em audiências futuras, completou o jornal. 

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Alonso dá veredito sobre 'novo carro' da Aston Martin na Hungria
Mais de
Olivia Nogueira

Valentino Rossi coloca Ferrari 'em segundo plano' ao revelar torcida na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
Valentino Rossi coloca Ferrari 'em segundo plano' ao revelar torcida na F1

F1: Hamilton define objetivo para a Hungria após ‘revés’ na Bélgica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Hamilton define objetivo para a Hungria após ‘revés’ na Bélgica

F1: Red Bull rejeita proposta bilionária de ex-conselheiro de Ecclestone pela Racing Bulls, aponta jornal

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Red Bull rejeita proposta bilionária de ex-conselheiro de Ecclestone pela Racing Bulls, aponta jornal

Últimas notícias

F1: Hungaroring vive problema 'à la Goiânia' com asfalto cedendo e de pouca aderência após recapeamento

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Hungaroring vive problema 'à la Goiânia' com asfalto cedendo e de pouca aderência após recapeamento

F1: Antonelli trava batalha judicial milionária contra ex-empresário; entenda caso

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Antonelli trava batalha judicial milionária contra ex-empresário; entenda caso

F1: Alonso dá veredito sobre 'novo carro' da Aston Martin na Hungria

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Alonso dá veredito sobre 'novo carro' da Aston Martin na Hungria

F1: 'Temor' da Mercedes sobre Ferrari se confirmou na Hungria, diz Russell

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: 'Temor' da Mercedes sobre Ferrari se confirmou na Hungria, diz Russell