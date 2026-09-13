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F1: Antonelli triunfa no GP da Espanha; Bortoleto termina em 13º

McLaren cometeu erros com a estratégia de Norris e os pneus macios se provaram não ser a melhor decisão

Livia Veiga
Editado:

Neste domingo (13), a Fórmula 1 completou mais um final de semana, marcando a estreia oficial do GP da Espanha em Madri. Lando Norris largou na pole position, mas terminou apenas em terceiro por um erro estratégico da McLaren. Foi Andrea Kimi Antonelli que cruzou a linha de chegada em primeiro, com Max Verstappen em segundo.

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Escolha de pneus

Norris e Andrea Kimi Antonelli optaram por começar a corrida de pneus médios, enquanto Lewis Hamilton e Max Verstappen escolheram os macios. Mais atrás, de Charles Leclerc a Liam Lawson, os pilotos preferiram os compostos duros.

Gabriel Bortoleto decidiu dividir a estratégia com Nico Hulkenberg e largou com pneus duros, enquanto o alemão optou pelos macios.

A corrida

Norris largou bem, enquanto Antonelli passou por fora da pista e assumiu a primeira posição, logo tendo que devolver para o atual campeão mundial. Na segunda chicane, o italiano acabou cortando caminho mais uma vez e tomou ultrapassagem de Verstappen.

 

Hamilton chegou a assumir a terceira posição por breves momentos, mas precisou devolver a posição para Verstappen. O heptacampeão chegou a informar no rádio que o holandês deveria devolver a posição.

Max argumentou no rádio que foi 'apertado' por Lewis e precisou fazer uma manobra mais evasiva para evitar uma batida.

Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto tiveram problemas na largada - o australiano caiu para a 10ª colocação, enquanto o brasileiro, na segunda volta, se encontrava em 14º.

A discussão entre Gianpiero Lambiase e Verstappen continuou, com o piloto sendo informado de que a direção de prova estava investigando o caso. Sendo assim, Max decidiu devolver a posição, apesar de fazê-lo contra sua vontade.

A troca não durou muito tempo, pois Hamilton enfrentava problemas com seu carro e rapidamente caiu para a quinta posição, sendo ultrapassado inclusive por Leclerc.

O heptacampeão informou que não conseguia frear o monoposto. Sendo assim, a Ferrari tomou a decisão de retirá-lo da etapa, causando o primeiro DNF de Hamilton na temporada de 2026.

 

Oliver Bearman, que largou do pit lane porque a Haas não conseguiu terminar de consertar seu carro após a batida no TL3 a tempo do toque de recolher, fez boas ultrapassagens no fundo do pelotão, saltando de 22º para 19º contra Valtteri Bottas e Lance Stroll, tentando manter a aproximação de Fernando Alonso.

Apesar de estar com a asa dianteira quebrada na lateral direita após uma batida com Russell na largada, na 13ª volta, Piastri seguia tentando se recuperar de um início complicado, mas enfrentando problemas para ultrapassar Arvid Lindblad e Franco Colapinto.

Mais atrás, os heróis nacionais se enfrentavam pela 17ª posição, com Alonso se irritando com Carlos Sainz e informando à Aston Martin que foi "empurrado para o muro enquanto freava".

Na volta 14, Stroll parou poucos metros antes da curva 21, acionando o safety car virtual para a pista. Antonelli, Verstappen e Russell optaram por fazer suas paradas sob bandeira amarela, saindo com pneus duros.

Na liderança, Norris ficou na pista, pois já tinha passado da entrada do box quando o carro de segurança foi ativado, mas foi chamado pela McLaren logo na sequência, já com a bandeira retirada.

O britânico retornou apenas na quinta posição, com Leclerc assumindo a liderança sem ter parado. Importante mencionar que o monegasco corria com o motor desatualizado por conta da forte batida que sofreu em Monza.

 

Bortoleto, que não parou durante o safety car, conseguiu avançar para a nona posição, ainda de pneus duros.

Na volta 24, Antonelli informou o pit wall que seu volante estava "estranho" e, sendo assim, perdeu bons segundos atrás de Leclerc, tendo uma diferença de três segundos em relação ao monegasco.

O italiano também foi informado que precisava tomar cuidado com os limites de pista, pois já havia tomado dois avisos da direção de prova. Minutos depois, Russell foi chamado para os boxes novamente, fazendo sua segunda parada da corrida.

Na 37ª volta, Leclerc seguia na pista, ainda com seus pneus duros do início da prova, enquanto Bortoleto avisava a Audi que seu carro não estava tendo mais o mesmo rendimento.

Já na 42, Norris conseguiu se aproximar de Verstappen e entrar na casa de um segundo, tendo a oportunidade de ativar o modo ultrapassagem atrás do holandês e brigar pela terceira posição no pódio.

Sainz abandonou a etapa já nas últimas voltas, deixando o traçado bastante incomodado com o ritmo da Williams em Madri.

Leclerc entrou nos boxes apenas na volta 49, com a Ferrari informando que apenas o P4 era uma possibilidade em cima de Russell, que estava a mais de 30 segundos do pelotão da frente.

Sem o piloto do carro #16, Antonelli conseguiu abrir uma boa vantagem sobre Verstappen - mais de dois segundos, mas acabou tendo um pequeno toque em uma das barreiras da curva 7.

Os pneus macios se provaram não ter o melhor ritmo, já que Leclerc perdeu bastante tempo para Russell nas últimas voltas, enquanto Bortoleto ficou preso na 13ª posição, também com os compostos mais macios.

Antonelli triunfou à frente de Verstappen e Norris, mas o holandês recebeu uma anotação por ter supostamente escapado da pista e ganhado vantagem sobre o atual campeão mundial. A FIA tomou a decisão de não punir o tetracampeão.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 57

-

     1 25   Mercedes Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 57

+4.351

4.351

 4.351   1 18   Red Bull Red Bull
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 57

+5.089

5.089

 0.738   1 15   McLaren Mercedes
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 57

+29.116

29.116

 24.027   1 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 57

+29.829

29.829

 0.713   2 10   Mercedes Mercedes
6 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 57

+1'26.746

1'26.746

 56.917   1 8   Red Bull Red Bull
7 Argentina F. Colapinto Alpine 43 57

+1'34.281

1'34.281

 7.535   1 6   Alpine Mercedes
8 Australia O. Piastri McLaren 81 57

+1'35.839

1'35.839

 1.558   1 4   McLaren Mercedes
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 56

1 lap

     1 2   RB Red Bull
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 56

1 lap

     1 1   Audi Audi
11 France E. Ocon Haas F1 Team 31 56

1 lap

     1     Haas Ferrari
12 France P. Gasly Alpine 10 56

1 lap

     1     Alpine Mercedes
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 56

1 lap

     1     Audi Audi
14 Japan Y. Tsunoda RB 22 56

1 lap

     1     RB Red Bull
15 Thailand A. Albon Williams 23 56

1 lap

     1     Williams Mercedes
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 56

1 lap

     2     Haas Ferrari
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 55

2 laps

     2     Aston Martin Honda
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 54

3 laps

     2     Cadillac Ferrari
dnf Spain C. Sainz Jr. Williams 55 43

14 laps

     3   Abandono Williams Mercedes
dnf Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 31

26 laps

     2   Abandono Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 12

45 laps

         Abandono Aston Martin Honda
dnf United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 6

51 laps

     1   Freios Ferrari Ferrari
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