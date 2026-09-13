Andrea Kimi Antonelli conquistou sua oitava vitória no campeonato da Fórmula 1, ultrapassando o companheiro de equipe George Russell. O italiano triunfou no GP da Espanha em Madri neste domingo, terminando à frente de Max Verstappen e Lando Norris.

Norris foi atrapalhado pelo virtual safety car causado pelo abandono de Lance Stroll ainda nas primeiras 20 voltas da corrida. O britânico já havia passado pela entrada dos boxes e não teve a oportunidade de trocar os pneus sem perder tempo.

Foi nesse momento que Antonelli confirmou sua vitória, com a Mercedes escolhendo pará-lo no momento correto, assim como Verstappen.

Charles Leclerc chegou a liderar grande parte da prova, enquanto Lewis Hamilton abandonou a corrida ainda nas primeiras voltas após disputar ferrenhamente com Verstappen. O heptacampeão enfrentou problemas nos freios.

Gabriel Bortoleto teve problemas na largada, perdeu diversas posições e chegou a ficar dentro do top 10 ao longo de toda a etapa, ignorando o virtual safety car. No entanto, o brasileiro cruzou a linha de chegada apenas em 13º.

Confira o resultado completo do GP da Espanha:

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!