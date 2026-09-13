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F1: Antonelli triunfa sobre Verstappen e Norris e Bortoleto é 13º; confira o resultado completo do GP da Espanha

Italiano amplia a liderança do campeonato e conquista a oitava vitória na categoria

Livia Veiga
Publicado:

Andrea Kimi Antonelli conquistou sua oitava vitória no campeonato da Fórmula 1, ultrapassando o companheiro de equipe George Russell. O italiano triunfou no GP da Espanha em Madri neste domingo, terminando à frente de Max Verstappen e Lando Norris.

Leia também:

Norris foi atrapalhado pelo virtual safety car causado pelo abandono de Lance Stroll ainda nas primeiras 20 voltas da corrida. O britânico já havia passado pela entrada dos boxes e não teve a oportunidade de trocar os pneus sem perder tempo.

Foi nesse momento que Antonelli confirmou sua vitória, com a Mercedes escolhendo pará-lo no momento correto, assim como Verstappen.

Charles Leclerc chegou a liderar grande parte da prova, enquanto Lewis Hamilton abandonou a corrida ainda nas primeiras voltas após disputar ferrenhamente com Verstappen. O heptacampeão enfrentou problemas nos freios.

Gabriel Bortoleto teve problemas na largada, perdeu diversas posições e chegou a ficar dentro do top 10 ao longo de toda a etapa, ignorando o virtual safety car. No entanto, o brasileiro cruzou a linha de chegada apenas em 13º.

Confira o resultado completo do GP da Espanha:

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 57

-

     1 25   Mercedes Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 57

+4.351

4.351

 4.351   1 18   Red Bull Red Bull
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 57

+5.089

5.089

 0.738   1 15   McLaren Mercedes
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 57

+29.116

29.116

 24.027   1 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 57

+29.829

29.829

 0.713   2 10   Mercedes Mercedes
6 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 57

+1'26.746

1'26.746

 56.917   1 8   Red Bull Red Bull
7 Argentina F. Colapinto Alpine 43 57

+1'34.281

1'34.281

 7.535   1 6   Alpine Mercedes
8 Australia O. Piastri McLaren 81 57

+1'35.839

1'35.839

 1.558   1 4   McLaren Mercedes
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 56

1 lap

     1 2   RB Red Bull
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 56

1 lap

     1 1   Audi Audi
11 France E. Ocon Haas F1 Team 31 56

1 lap

     1     Haas Ferrari
12 France P. Gasly Alpine 10 56

1 lap

     1     Alpine Mercedes
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 56

1 lap

     1     Audi Audi
14 Japan Y. Tsunoda RB 22 56

1 lap

     1     RB Red Bull
15 Thailand A. Albon Williams 23 56

1 lap

     1     Williams Mercedes
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 56

1 lap

     2     Haas Ferrari
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 55

2 laps

     2     Aston Martin Honda
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 54

3 laps

     2     Cadillac Ferrari
dnf Spain C. Sainz Jr. Williams 55 43

14 laps

     3   Abandono Williams Mercedes
dnf Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 31

26 laps

     2   Abandono Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 12

45 laps

         Abandono Aston Martin Honda
dnf United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 6

51 laps

     1   Freios Ferrari Ferrari
Ver resultados completos

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