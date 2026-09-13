F1: Antonelli triunfa sobre Verstappen e Norris e Bortoleto é 13º; confira o resultado completo do GP da Espanha
Italiano amplia a liderança do campeonato e conquista a oitava vitória na categoria
Andrea Kimi Antonelli conquistou sua oitava vitória no campeonato da Fórmula 1, ultrapassando o companheiro de equipe George Russell. O italiano triunfou no GP da Espanha em Madri neste domingo, terminando à frente de Max Verstappen e Lando Norris.
Norris foi atrapalhado pelo virtual safety car causado pelo abandono de Lance Stroll ainda nas primeiras 20 voltas da corrida. O britânico já havia passado pela entrada dos boxes e não teve a oportunidade de trocar os pneus sem perder tempo.
Foi nesse momento que Antonelli confirmou sua vitória, com a Mercedes escolhendo pará-lo no momento correto, assim como Verstappen.
Charles Leclerc chegou a liderar grande parte da prova, enquanto Lewis Hamilton abandonou a corrida ainda nas primeiras voltas após disputar ferrenhamente com Verstappen. O heptacampeão enfrentou problemas nos freios.
Gabriel Bortoleto teve problemas na largada, perdeu diversas posições e chegou a ficar dentro do top 10 ao longo de toda a etapa, ignorando o virtual safety car. No entanto, o brasileiro cruzou a linha de chegada apenas em 13º.
Confira o resultado completo do GP da Espanha:
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|57
|
-
|1
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|57
|
+4.351
4.351
|4.351
|1
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|L. Norris McLaren
|1
|57
|
+5.089
5.089
|0.738
|1
|15
|McLaren
|Mercedes
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|57
|
+29.116
29.116
|24.027
|1
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|57
|
+29.829
29.829
|0.713
|2
|10
|Mercedes
|Mercedes
|6
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|57
|
+1'26.746
1'26.746
|56.917
|1
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|F. Colapinto Alpine
|43
|57
|
+1'34.281
1'34.281
|7.535
|1
|6
|Alpine
|Mercedes
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|57
|
+1'35.839
1'35.839
|1.558
|1
|4
|McLaren
|Mercedes
|9
|A. Lindblad RB
|41
|56
|
1 lap
|1
|2
|RB
|Red Bull
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|56
|
1 lap
|1
|1
|Audi
|Audi
|11
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|56
|
1 lap
|1
|Haas
|Ferrari
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|56
|
1 lap
|1
|Alpine
|Mercedes
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|56
|
1 lap
|1
|Audi
|Audi
|14
|Y. Tsunoda RB
|22
|56
|
1 lap
|1
|RB
|Red Bull
|15
|A. Albon Williams
|23
|56
|
1 lap
|1
|Williams
|Mercedes
|16
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|56
|
1 lap
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|55
|
2 laps
|2
|Aston Martin
|Honda
|18
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|54
|
3 laps
|2
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|43
|
14 laps
|3
|Abandono
|Williams
|Mercedes
|dnf
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|31
|
26 laps
|2
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|12
|
45 laps
|Abandono
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Hamilton Ferrari
|44
|6
|
51 laps
|1
|Freios
|Ferrari
|Ferrari
|Ver resultados completos
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