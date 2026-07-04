A corrida sprint no GP da Grã-Bretanha foi agitada, com Lewis Hamilton conseguindo a se manter à frente por quase toda a sessão, mas foi superado por Andrea Kimi Antonelli de Mercedes, que venceu sua primeira etapa de curta duração na Fórmula 1.

Na largada, Max Verstappen perdeu várias posições, caindo para sexto enquanto era superado por Lando Norris, que teve um bom início de corrida e rapidamente 'saltou' para terceiro, e George Russell.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, começou em 12º, mas sua Audi voltou a apresentar problemas na largada e o brasileiro perdeu diversas posições, terminando apenas em 14º. Contudo, ganhou uma posição após a corrida por conta da punição ao seu companheiro de equipe. Nico Hulkenberg passou a linha de chegada em 13º, mas foi punido m 5s após o fim da prova e caiu para P15.

As McLarens tiveram um dia distinto entre seus pilotos - enquanto Norris garantiu a terceira posição, Oscar Piastri não conseguiu avançar no pelotão e finalizou apenas em sétimo.

Pos. Nº Piloto Equipe Voltas Tempo Dif. Intervalo Volta mais rápida Volta Pontos 1 12 Kimi Antonelli Mercedes 17 26:12.129 — — 1:31.607 17 8 2 44 Lewis Hamilton Ferrari 17 26:14.874 2.745 2.745 1:31.908 5 7 3 4 Lando Norris McLaren 17 26:21.912 9.783 7.038 1:32.190 17 6 4 63 George Russell Mercedes 17 26:22.768 10.639 0.856 1:31.977 17 5 5 16 Charles Leclerc Ferrari 17 26:24.749 12.620 1.981 1:32.158 17 4 6 3 Max Verstappen Red Bull 17 26:28.679 16.550 3.930 1:32.393 7 3 7 81 Oscar Piastri McLaren 17 26:29.680 17.551 1.001 1:32.223 17 2 8 30 Liam Lawson Racing Bulls 17 26:42.362 30.233 12.682 1:33.051 16 1 9 6 Isack Hadjar Red Bull 17 26:43.082 30.953 0.720 1:33.000 9 0 10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 17 26:47.239 35.110 4.157 1:33.572 8 0 11 10 Pierre Gasly Alpine 17 26:52.402 40.273 5.163 1:33.880 17 0 12 43 Franco Colapinto Alpine 17 26:53.155 41.026 0.753 1:33.520 17 0 13 5 Gabriel Bortoleto Audi 17 26:54.628 42.499 1.473 1:33.506 17 0 14 87 Oliver Bearman Haas 17 26:57.913 45.784 3.285 1:33.574 17 0 15 27 Nico Hülkenberg* Audi 17 26:58.809 46.680 0.896 1:33.497 17 0 16 31 Esteban Ocon Haas 17 27:01.939 49.810 3.130 1:34.399 9 0 17 55 Carlos Sainz Williams 17 27:02.508 50.379 0.569 1:34.186 17 0 18 23 Alexander Albon Williams 17 27:02.886 50.757 0.378 1:33.989 17 0 19 77 Valtteri Bottas Cadillac 17 27:27.246 75.117 24.360 1:35.371 17 0 20 14 Fernando Alonso Aston Martin 17 27:44.001 91.872 16.755 1:36.301 8 0 21 18 Lance Stroll Aston Martin 16 26:34.406 1 volta 1 volta 1:35.028 16 0 22 11 Sergio Pérez* Cadillac 16 26:45.695 1 volta 11.289 1:34.528 16 0

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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