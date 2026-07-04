F1: Antonelli ultrapassa Hamilton e vence sprint em Silverstone; veja resultado completo em Silverstone
Italiano continua se isolando na tabela do campeonato depois de vencer sua primeira corrida de curta duração
A corrida sprint no GP da Grã-Bretanha foi agitada, com Lewis Hamilton conseguindo a se manter à frente por quase toda a sessão, mas foi superado por Andrea Kimi Antonelli de Mercedes, que venceu sua primeira etapa de curta duração na Fórmula 1.
Na largada, Max Verstappen perdeu várias posições, caindo para sexto enquanto era superado por Lando Norris, que teve um bom início de corrida e rapidamente 'saltou' para terceiro, e George Russell.
Gabriel Bortoleto, por sua vez, começou em 12º, mas sua Audi voltou a apresentar problemas na largada e o brasileiro perdeu diversas posições, terminando apenas em 14º. Contudo, ganhou uma posição após a corrida por conta da punição ao seu companheiro de equipe. Nico Hulkenberg passou a linha de chegada em 13º, mas foi punido m 5s após o fim da prova e caiu para P15.
As McLarens tiveram um dia distinto entre seus pilotos - enquanto Norris garantiu a terceira posição, Oscar Piastri não conseguiu avançar no pelotão e finalizou apenas em sétimo.
|Pos.
|Nº
|Piloto
|Equipe
|Voltas
|Tempo
|Dif.
|Intervalo
|Volta mais rápida
|Volta
|Pontos
|1
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|17
|26:12.129
|—
|—
|1:31.607
|17
|8
|2
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|17
|26:14.874
|2.745
|2.745
|1:31.908
|5
|7
|3
|4
|Lando Norris
|McLaren
|17
|26:21.912
|9.783
|7.038
|1:32.190
|17
|6
|4
|63
|George Russell
|Mercedes
|17
|26:22.768
|10.639
|0.856
|1:31.977
|17
|5
|5
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|17
|26:24.749
|12.620
|1.981
|1:32.158
|17
|4
|6
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|17
|26:28.679
|16.550
|3.930
|1:32.393
|7
|3
|7
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|17
|26:29.680
|17.551
|1.001
|1:32.223
|17
|2
|8
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|17
|26:42.362
|30.233
|12.682
|1:33.051
|16
|1
|9
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull
|17
|26:43.082
|30.953
|0.720
|1:33.000
|9
|0
|10
|41
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|17
|26:47.239
|35.110
|4.157
|1:33.572
|8
|0
|11
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|17
|26:52.402
|40.273
|5.163
|1:33.880
|17
|0
|12
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|17
|26:53.155
|41.026
|0.753
|1:33.520
|17
|0
|13
|5
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|17
|26:54.628
|42.499
|1.473
|1:33.506
|17
|0
|14
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|17
|26:57.913
|45.784
|3.285
|1:33.574
|17
|0
|15
|27
|Nico Hülkenberg*
|Audi
|17
|26:58.809
|46.680
|0.896
|1:33.497
|17
|0
|16
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|17
|27:01.939
|49.810
|3.130
|1:34.399
|9
|0
|17
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|17
|27:02.508
|50.379
|0.569
|1:34.186
|17
|0
|18
|23
|Alexander Albon
|Williams
|17
|27:02.886
|50.757
|0.378
|1:33.989
|17
|0
|19
|77
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|17
|27:27.246
|75.117
|24.360
|1:35.371
|17
|0
|20
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|17
|27:44.001
|91.872
|16.755
|1:36.301
|8
|0
|21
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|16
|26:34.406
|1 volta
|1 volta
|1:35.028
|16
|0
|22
|11
|Sergio Pérez*
|Cadillac
|16
|26:45.695
|1 volta
|11.289
|1:34.528
|16
|0
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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