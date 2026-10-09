F1: Antonelli vê Mercedes em apuros e teme GP de Singapura

Andrea Kimi Antonelli não escondeu a frustração com o desempenho da Mercedes nesta sexta-feira, durante as primeiras atividades do GP de Singapura de Fórmula 1.

Líder do campeonato com 84 pontos de vantagem sobre George Russell, o italiano terminou apenas na sétima posição tanto no treino livre quanto na classificação para a corrida sprint e admitiu dificuldades para compreender o comportamento do carro atualizado.

“Já estava enfrentando dificuldades no primeiro treino livre. Ainda temos muita coisa para entender sobre esse pacote. O carro está muito difícil de pilotar, muito imprevisível, e é complicado conseguir completar uma boa volta”, afirmou Antonelli à F1 TV. “É uma pena, porque cheguei aqui com grandes expectativas, mas até agora tem sido muito difícil.”

A Mercedes introduziu um pacote significativo de atualizações no W17 durante o GP da Malásia, disputado no último fim de semana. Entretanto, as novidades não produziram o resultado esperado. Max Verstappen dominou a etapa de Sepang, enquanto Antonelli precisou se contentar com a segunda posição.

Para Singapura, a equipe alemã decidiu adotar estratégias técnicas diferentes entre seus pilotos. Enquanto Antonelli permaneceu com o pacote atualizado, Russell voltou à especificação anterior, permitindo uma comparação direta entre as duas configurações.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Os resultados iniciais, porém, não foram favoráveis ao líder do campeonato. Antonelli terminou o primeiro treino livre em sétimo, em uma sessão liderada justamente por Russell. Na classificação sprint, o italiano repetiu a posição, ficando 0s573 atrás do companheiro de equipe, que garantiu o segundo lugar no grid, e 0s693 distante de Verstappen, autor da pole position.

As dificuldades relatadas por Antonelli também foram reconhecidas pelo chefe da Mercedes, Toto Wolff. Após o treino livre, o dirigente austríaco admitiu que a versão atualizada do carro parece apresentar um comportamento mais complicado para os pilotos.

Diante desse cenário, Antonelli demonstrou pessimismo em relação ao restante do fim de semana, especialmente pelo desempenho apresentado por Verstappen e pela competitividade de McLaren e Ferrari.

“Será um fim de semana difícil, a menos que consigamos encontrar alguma solução amanhã. Caso contrário, será muito complicado. Sinceramente, não consigo enxergar onde podemos encontrar sete décimos, mas nunca se sabe”, avaliou.

Apesar das dificuldades, o italiano ainda espera que o trabalho dos engenheiros permita melhorar o desempenho do W17 antes das próximas atividades em Marina Bay.

“Talvez esta noite Bono [Peter Bonnington] e os engenheiros consigam encontrar alguma coisa no carro. Com certeza também vou tentar melhorar um pouco minha pilotagem. Depois veremos onde estaremos amanhã”, concluiu.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!