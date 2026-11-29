Andrea Kimi Antonelli se aproveitou dos problemas de George Russell durante o GP do Catar de Fórmula 1 e foi o primeiro a cruzar a linha de chegada em Losail. O italiano venceu com mais de trinta segundos de vantagem, seguido pelo companheiro de equipe e por Oscar Piastri.

Max Verstappen, da Red Bull e Lando Norris, da McLaren, completaram o top cinco. Com o resultado de hoje, o tetracampeão garantiu ainda o título de vice-campeão de 2026. Lewis Hamilton foi sétimo e Charles Leclerc oitavo.

Terminando na 10ª posição, Gabriel Bortoleto garantiu um ponto para a Audi, enquanto Rafa Câmara foi décimo sexto.

Resultado final - GP do Catar

As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto

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