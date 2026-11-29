F1: Antonelli vence, Bortoleto volta a pontuar e Câmara é P16; veja resultado completo do GP do Catar
George Russell e Oscar Piastri completaram top três
Andrea Kimi Antonelli se aproveitou dos problemas de George Russell durante o GP do Catar de Fórmula 1 e foi o primeiro a cruzar a linha de chegada em Losail. O italiano venceu com mais de trinta segundos de vantagem, seguido pelo companheiro de equipe e por Oscar Piastri.
Max Verstappen, da Red Bull e Lando Norris, da McLaren, completaram o top cinco. Com o resultado de hoje, o tetracampeão garantiu ainda o título de vice-campeão de 2026. Lewis Hamilton foi sétimo e Charles Leclerc oitavo.
Terminando na 10ª posição, Gabriel Bortoleto garantiu um ponto para a Audi, enquanto Rafa Câmara foi décimo sexto.
Resultado final - GP do Catar
|Cla
|Piloto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|1
|57
|
-
|2
|2
|57
|
+31.476
31.476
|31.476
|2
|3
|57
|
+33.017
33.017
|1.541
|2
|4
|57
|
+34.254
34.254
|1.237
|2
|5
|57
|
+39.131
39.131
|4.877
|2
|6
|57
|
+57.518
57.518
|18.387
|2
|7
|57
|
+58.001
58.001
|0.483
|2
|8
|57
|
+59.323
59.323
|1.322
|2
|9
|56
|
1 lap
|2
|10
|56
|
1 lap
|2
|11
|56
|
1 lap
|2
|12
|56
|
1 lap
|2
|13
|56
|
1 lap
|2
|14
|56
|
1 lap
|2
|15
|56
|
1 lap
|2
|16
|56
|
1 lap
|2
|17
|55
|
2 laps
|2
|18
|55
|
2 laps
|2
|19
|54
|
3 laps
|2
|dnf
|34
|
23 laps
|2
|dnf
|25
|
32 laps
|3
|dnf
|12
|
45 laps
|1
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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