Andrea Kimi Antonelli venceu o GP do Catar de Fórmula 1 com uma vantagem de mais de 30s para o segundo colocado, seu companheiro de equipe George Russell, que sofreu com detritos no carro desde a segunda volta e teve sua corrida comprometida. Oscar Piastri completou os três primeiros colocados.

Gabriel Bortoleto teve uma corrida limpa com a Audi e cruzou a linha de chegada em 10º. Rafa Câmara conseguiu ganhar posições na largada, mas a Haas fez uma segunda para ruim, comprometeu a prova do brasileiro e ele encerrou em P16.

A corrida

Durante a largada, as parte dianteira do grid conseguiu se manter em suas posições com George Russell evitando um possível ataque de Kimi Antonelli.

Contudo, mais atrás, Lando Norris apresentou dificuldades, foi superado por Oscar Piastri, Isack Hadjar e Max Verstappen. Ainda mais no fundo, Arvid Lindblad foi para fora da pista após uma disputa com seu próprio companheiro de equipe Liam Lawson e caiu para o último lugar.

Os brasileiros conseguiram fazer boas largadas com Gabriel Bortoleto indo para P11 e Rafael Câmara para P16.

Na quarta volta, Antonelli começou, de vez, a caça a Russell, na curva 2, o italiano chegou a colocar o carro para fora da pista na tentativa de ultrapassar o britânico. Quando a situação se acalmou, George reclamou pelo rádio alegando que Kimi não estava cumprindo o que foi combinado antes da corrida, por conta disso, Toto Wolff, chefe da Mercedes, precisou intervir pedindo para que ele parasse com isso e corresse.

Duas voltas depois, a Red Bull pediu para que Verstappen e Hadjar trocassem de posição porque o francês estava sofrendo com um dano na asa dianteira.

Na décima volta, Bortoleto foi o primeiro a fazer sua volta calçando pneus duros. Em seguida, Nico Hulkenberg e Câmara também fizeram suas trocas.

A décima primeira volta foi marcada pela entrada do safety car virtual para limpar a sujeira da pista. Com isso, Mercedes, McLaren e Red Bull fizeram suas trocas. As Ferraris ficaram fora e, por ser sido uma intervenção muito rápida, Leclerc e Lewis Hamilton assumiram a liderança.

O segundo lugar do heptacampeão não durou muito, uma vez que Russell não teve dificuldade para supera-lo na reta. Com a mesma facilidade, o britânico superou o monegasco e foi embora.

Mais atrás, Lindblad foi chamado aos boxes para abandonar a corrida. A parada da Ferrari veio na 15ª volta com Leclerc entrando primeiro. Parada que deu absolutamente errada devido a um problema na troca de um dos pneus traseiros causando um pit stox de 12s. Hamllton entrou uma volta depois.

A 19ª volta ficou marcada pela ultrapassagem de Câmara em cima de Sergio Pérez. O brasileiro freeou mais tarde e deu o bote por dentro em cima do mexicano.

Franco Colapinto foi o único piloto a fazer um stint de 27 voltas com os pneus duros. Lá na frente, na volta 29, Antonelli colou em Russell, diminuindo a distância para menos de 1s. Neste momento, o britânico foi informado que estava com problemas no carro e pediu para manter 'limpa' a disputa com Kimi.

Na 32ª volta, uma nova rodada de pit stops começaram com Leclerc, Bortoleto, Verstappen, Hadjar sendo alguns dos que pararam. Uma volta depois, Piastri também entrou nos boxes. Russell fez sua parada mais lenta porque precisavam tirar detritos que estavam presos no carro, com isso, ela durou 10s3. Kimi entrou logo na sequência.

Na volta 44, Kimi foi até o rádio perguntar se a Mercedes iria querer uma troca de posição entre eles para Russell assumir a liderança da prova. As últimas voltas marcaram a tensão entre um possível disputa entre as duas Ferraris, com Leclerc se aproximando de Hamilton.

Antes mesmo de Charles tentar dar o bote, a mensagem no rádio pedindo para manter as posições chegou. E assim terminou.

As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto

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