F1: Antonelli vence GP dos Estados Unidos, mas não fatura título; Bortoleto é 13º
Italiano precisava da vitória e combinação de resultados que acabou não acontecendo
Foto de: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images
O título não veio, ainda, mas a vitória, sim! Kimi Antonelli fez uma corrida tranquila e dominadora e venceu o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1.
Charles Leclerc e Max Verstappen completaram o pódio. Gabriel Bortoleto, que largou de 21º, cruzou a linha de chegada em 13º.
Para ser campeão, o italiano precisava que Hamilton fosse 5º ou pior e George Russell 9º ou pior que isso, mas ambos terminaram em 4º e 8º, respectivamente.
A corrida
Largada limpa e firme de Kimi Antonelli que não deixa Max Verstappen reagir e larga à frente sem dificuldades. Nas primeiras curvas, Verstappen é sanduíchado pelas Ferraris sendo ultrapassado por Charles Leclerc. Na sequência, Lewis Hamilton tenta a o bote, mas o holandês fecha a porta.
No terceiro setor da pista, Max dá o 'X' no monegasco e retoma o segundo lugar. Na segunda volta, o safety car virtual foi acionado por conta de detritos na pista, mas não permaneceu por muito tempo.
Com sete voltas completas, George Russell estava sob investigação por ter saído da pista em uma disputa com a McLaren, retornado e ultrapassado um dos pilotos da equipe papaia. Posteriormente, o britânico foi punido em 5 segundos.
A décima volta ficou marcada pela tensão no rádio de Esteban Ocon com seu engenheiro. O francês da Haas pediu para que a equipe invertesse as posições com Oliver Bearman, mas foi informado que teria que ultrapassar pela pista. No fim, houve a troca.
Com apenas 14 voltas completadas, a Red Bull chamou Verstappen para os boxe trocando os pneus macios por outros de faixa vermelha. Logo em seguida, a Ferrari respondeu e chamou Hamilton também para a parada. Um pouco atrás no grid, Bortoleto colocou de laddo na reta oposta e ultrapassou Albon indo para P15.
Norris foi na sequência, mas foi prejuficado por um pit stop ruim da McLaren de 4s4. Na 23ª volta, Russell foi aos boxes, pagou a punição e retornoiu à pista de pneus duros. Neste exato momento, Antonelli era primeiro, Hamilton quinto e Russell décimo - Antonelli se sagraria campeão.
Antonelli fez sua parada e voltou de pneus duros à pista - enquanto Leclerc e Hadjar batalhavam pelo segundo lugar. Pelo rádio, a Haas avisou a Berman que era para ele abandonar a corrida. Antes da metade da prova, Hadjar estava sofrendo bastante com o carro tendo que utilizar configurações diferentes para evitar um abandono.
Verstappen também foi informado que o carro estava com um problema sério no freio motor. Na volta 32, sem muita ação na pista, de fato, o holandês fez a parada - ruim - 3s3. Neste momento, Leclerc liderava sendo perseguido de perto por Kimi, 0s5. Não demorou muito e o italiano retomou a liderança da prova.
A corrida ficou bastante tranquila depois da volta 35. Na 39, Hamilton fez outra parada - assim como Verstappen que, por fim, calçou os médios - enquanto o heptacampeão optou pelos duros. Leclerc parou uma volta depois. A volta 42 tinha liderança de Kimi, com Norris em segundo e Verstappen em terceiro.
Com pneus duros bastante desgastados, Norris levou um ataque duplo na 47ª volta, sendo superado por Max e com pressão forte de Leclerc. A ultrapassagem, contudo, veio logo depois quando Charles opta por outra linha e supera o rival.
Sem grandes dificuldades, Leclerc também deu o bote em Verstappen e alcançou a segunda colocação. Sofrendo bastante com os pneus, Hamilton se aproximava cada vez mais de Norris tentando alcançar o P4.
Faltando quatro voltas para o fim, Bottas parou o carro na zona de escape o safety car virtual foi acionado. Bortoleto aproveitou a situação para frazer a segunda troca e caiu pra 14º. A bandeira verde veio na volta 54.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|56
|
-
|1
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|56
|
+13.078
13.078
|13.078
|2
|18
|Ferrari
|Ferrari
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|56
|
+17.485
17.485
|4.407
|2
|15
|Red Bull
|Red Bull
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|56
|
+18.515
18.515
|1.030
|2
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|L. Norris McLaren
|1
|56
|
+30.521
30.521
|12.006
|1
|10
|McLaren
|Mercedes
|6
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|56
|
+34.373
34.373
|3.852
|1
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|56
|
+52.674
52.674
|18.301
|1
|6
|McLaren
|Mercedes
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|56
|
+54.303
54.303
|1.629
|1
|4
|Mercedes
|Mercedes
|9
|L. Lawson RB
|30
|56
|
+1'19.183
1'19.183
|24.880
|1
|2
|RB
|Red Bull
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|56
|
+1'27.516
1'27.516
|8.333
|1
|1
|Alpine
|Mercedes
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|56
|
+1'34.945
1'34.945
|7.429
|1
|Audi
|Audi
|12
|A. Lindblad RB
|41
|55
|
1 lap
|2
|RB
|Red Bull
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|55
|
1 lap
|2
|Audi
|Audi
|14
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|55
|
1 lap
|1
|Haas
|Ferrari
|15
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|55
|
1 lap
|2
|Aston Martin
|Honda
|16
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|55
|
1 lap
|2
|Aston Martin
|Honda
|17
|A. Albon Williams
|23
|55
|
1 lap
|2
|Williams
|Mercedes
|18
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|55
|
1 lap
|2
|Williams
|Mercedes
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|55
|
1 lap
|1
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|48
|
|1
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|F. Colapinto Alpine
|43
|35
|
|2
|Abandono
|Alpine
|Mercedes
|dnf
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|24
|
|3
|Abandono
|Haas
|Ferrari
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NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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