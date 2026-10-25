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F1: Antonelli vence GP dos Estados Unidos, mas não fatura título; Bortoleto é 13º

Italiano precisava da vitória e combinação de resultados que acabou não acontecendo

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

O título não veio, ainda, mas a vitória, sim! Kimi Antonelli fez uma corrida tranquila e dominadora e venceu o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1

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Charles Leclerc e Max Verstappen completaram o pódio. Gabriel Bortoleto, que largou de 21º, cruzou a linha de chegada em 13º.  

Para ser campeão, o italiano precisava que Hamilton fosse 5º ou pior e George Russell 9º ou pior que isso, mas ambos terminaram em 4º e 8º, respectivamente. 

A corrida

Largada limpa e firme de Kimi Antonelli que não deixa Max Verstappen reagir e larga à frente sem dificuldades. Nas primeiras curvas, Verstappen é sanduíchado pelas Ferraris sendo ultrapassado por Charles Leclerc. Na sequência, Lewis Hamilton tenta a o bote, mas o holandês fecha a porta.

No terceiro setor da pista, Max dá o 'X' no monegasco e retoma o segundo lugar. Na segunda volta, o safety car virtual foi acionado por conta de detritos na pista, mas não permaneceu por muito tempo. 

 

Com sete voltas completas, George Russell estava sob investigação por ter saído da pista em uma disputa com a McLaren, retornado e ultrapassado um dos pilotos da equipe papaia. Posteriormente, o britânico foi punido em 5 segundos. 

A décima volta ficou marcada pela tensão no rádio de Esteban Ocon com seu engenheiro. O francês da Haas pediu para que a equipe invertesse as posições com Oliver Bearman, mas foi informado que teria que ultrapassar pela pista. No fim, houve a troca.

 

Com apenas 14 voltas completadas, a Red Bull chamou Verstappen para os boxe trocando os pneus macios por outros de faixa vermelha. Logo em seguida, a Ferrari respondeu e chamou Hamilton também para a parada. Um pouco atrás no grid, Bortoleto colocou de laddo na reta oposta e ultrapassou Albon indo para P15. 

Norris foi na sequência, mas foi prejuficado por um pit stop ruim da McLaren de 4s4. Na 23ª volta, Russell foi aos boxes, pagou a punição e retornoiu à pista de pneus duros. Neste exato momento, Antonelli era primeiro, Hamilton quinto e Russell décimo - Antonelli se sagraria campeão. 

 

Antonelli fez sua parada e voltou de pneus duros à pista - enquanto Leclerc e Hadjar batalhavam pelo segundo lugar. Pelo rádio, a Haas avisou a Berman que era para ele abandonar a corrida. Antes da metade da prova, Hadjar estava sofrendo bastante com o carro tendo que utilizar configurações diferentes para evitar um abandono.

Verstappen também foi informado que o carro estava com um problema sério no freio motor. Na volta 32, sem muita ação na pista, de fato, o holandês fez a parada - ruim - 3s3. Neste momento, Leclerc liderava sendo perseguido de perto por Kimi, 0s5.  Não demorou muito e o italiano retomou a liderança da prova. 

 

A corrida ficou bastante tranquila depois da volta 35. Na 39, Hamilton fez outra parada - assim como Verstappen que, por fim, calçou os médios - enquanto o heptacampeão  optou pelos duros. Leclerc parou uma volta depois. A volta 42 tinha liderança de Kimi, com Norris em segundo e Verstappen em terceiro. 

Com pneus duros bastante desgastados, Norris levou um ataque duplo na 47ª volta, sendo superado por Max e com pressão forte de Leclerc. A ultrapassagem, contudo, veio logo depois quando Charles opta por outra linha e supera o rival. 

 

Sem grandes dificuldades, Leclerc também deu o bote em Verstappen e alcançou a segunda colocação. Sofrendo bastante com os pneus, Hamilton se aproximava cada vez mais de Norris tentando alcançar o P4. 

Faltando quatro voltas para o fim, Bottas parou o carro na zona de escape o safety car virtual foi acionado. Bortoleto aproveitou a situação para frazer a segunda troca e caiu pra 14º.  A bandeira verde veio na volta 54.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 56

-

     1 25   Mercedes Mercedes
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 56

+13.078

13.078

 13.078   2 18   Ferrari Ferrari
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 56

+17.485

17.485

 4.407   2 15   Red Bull Red Bull
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 56

+18.515

18.515

 1.030   2 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 56

+30.521

30.521

 12.006   1 10   McLaren Mercedes
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 56

+34.373

34.373

 3.852   1 8   Red Bull Red Bull
7 Australia O. Piastri McLaren 81 56

+52.674

52.674

 18.301   1 6   McLaren Mercedes
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 56

+54.303

54.303

 1.629   1 4   Mercedes Mercedes
9 New Zealand L. Lawson RB 30 56

+1'19.183

1'19.183

 24.880   1 2   RB Red Bull
10 France P. Gasly Alpine 10 56

+1'27.516

1'27.516

 8.333   1 1   Alpine Mercedes
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 56

+1'34.945

1'34.945

 7.429   1     Audi Audi
12 United Kingdom A. Lindblad RB 41 55

1 lap

     2     RB Red Bull
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 55

1 lap

     2     Audi Audi
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 55

1 lap

     1     Haas Ferrari
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 55

1 lap

     2     Aston Martin Honda
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 55

1 lap

     2     Aston Martin Honda
17 Thailand A. Albon Williams 23 55

1 lap

     2     Williams Mercedes
18 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 55

1 lap

     2     Williams Mercedes
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 55

1 lap

     1     Cadillac Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 48

 

     1   Abandono Cadillac Ferrari
dnf Argentina F. Colapinto Alpine 43 35

 

     2   Abandono Alpine Mercedes
dnf United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 24

 

     3   Abandono Haas Ferrari
Ver resultados completos

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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