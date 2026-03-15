F1: Antonelli vence pela primeira vez na carreira e Hamilton vai ao pódio pela Ferrari; Confira resultado do GP da China

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Italiano liderou dobradinha da Mercedes; com problemas no carro, Gabriel Bortoleto não participou da prova

Redação Motorsport.com
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

A Fórmula 1 encerrou a segunda etapa da temporada de 2026 de maneira muito especial. Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o GP da China e conquistou a primeira vitória da carreira na categoria. Além disso, Lewis Hamilton terminou a prova como terceiro colocado e foi ao pódio como piloto da Ferrari pela primeira vez. George Russell completou o top três, ficando em segundo lugar. 

Leia também:

A prova também foi marcada pela quantidade de carros que não concluíram as voltas planejadas. Lance Stroll, Fernando Alonso e Max Verstappen abandonaram a corrida, enquanto Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Oscar Piastri e Lando Norris nem mesmo largaram.

Resultado final - GP da China

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pits
1 A. AntonelliMercedes 12 56

-

   1
2 G. RussellMercedes 63 56

+5.515

5.515

 5.515 1
3 L. HamiltonFerrari 44 56

+25.267

25.267

 19.752 1
4 C. LeclercFerrari 16 56

+28.894

28.894

 3.627 1
5 O. BearmanHaas F1 Team 87 56

+57.268

57.268

 28.374 1
6 P. GaslyAlpine 10 56

+59.647

59.647

 2.379 1
7 L. LawsonRB 30 56

+1'20.588

1'20.588

 20.941 1
8 I. HadjarRed Bull Racing 6 56

+1'27.247

1'27.247

 6.659 2
9 C. Sainz Jr.Williams 55 55

1 lap

   1
10 F. ColapintoAlpine 43 55

1 lap

   1
11 N. HulkenbergAudi 27 55

1 lap

   1
12 A. LindbladRB 41 55

1 lap

   1
13 V. BottasCadillac-Ferrari 77 55

1 lap

   1
14 E. OconHaas F1 Team 31 55

1 lap

   2
15 S. PerezCadillac-Ferrari 11 55

1 lap

   1
dnf M. VerstappenRed Bull Racing 3 45

11 laps

   2
dnf F. AlonsoAston Martin Racing 14 32

24 laps

   2
dnf L. StrollAston Martin Racing 18 9

47 laps

    
dns O. PiastriMcLaren 81 0

 

    
dns L. NorrisMcLaren 1 0

 

    
dns G. BortoletoAudi 5 0

 

    
dns A. AlbonWilliams 23 0

 

    

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