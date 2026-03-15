F1: Antonelli vence pela primeira vez na carreira e Hamilton vai ao pódio pela Ferrari; Confira resultado do GP da China
Italiano liderou dobradinha da Mercedes; com problemas no carro, Gabriel Bortoleto não participou da prova
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
A Fórmula 1 encerrou a segunda etapa da temporada de 2026 de maneira muito especial. Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o GP da China e conquistou a primeira vitória da carreira na categoria. Além disso, Lewis Hamilton terminou a prova como terceiro colocado e foi ao pódio como piloto da Ferrari pela primeira vez. George Russell completou o top três, ficando em segundo lugar.
A prova também foi marcada pela quantidade de carros que não concluíram as voltas planejadas. Lance Stroll, Fernando Alonso e Max Verstappen abandonaram a corrida, enquanto Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Oscar Piastri e Lando Norris nem mesmo largaram.
Resultado final - GP da China
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|1
|A. AntonelliMercedes
|12
|56
|
-
|1
|2
|G. RussellMercedes
|63
|56
|
+5.515
5.515
|5.515
|1
|3
|L. HamiltonFerrari
|44
|56
|
+25.267
25.267
|19.752
|1
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|56
|
+28.894
28.894
|3.627
|1
|5
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|56
|
+57.268
57.268
|28.374
|1
|6
|P. GaslyAlpine
|10
|56
|
+59.647
59.647
|2.379
|1
|7
|L. LawsonRB
|30
|56
|
+1'20.588
1'20.588
|20.941
|1
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|56
|
+1'27.247
1'27.247
|6.659
|2
|9
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|55
|
1 lap
|1
|10
|F. ColapintoAlpine
|43
|55
|
1 lap
|1
|11
|N. HulkenbergAudi
|27
|55
|
1 lap
|1
|12
|A. LindbladRB
|41
|55
|
1 lap
|1
|13
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|55
|
1 lap
|1
|14
|E. OconHaas F1 Team
|31
|55
|
1 lap
|2
|15
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|55
|
1 lap
|1
|dnf
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|45
|
11 laps
|2
|dnf
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|32
|
24 laps
|2
|dnf
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|9
|
47 laps
|dns
|O. PiastriMcLaren
|81
|0
|
|dns
|L. NorrisMcLaren
|1
|0
|
|dns
|G. BortoletoAudi
|5
|0
|
|dns
|A. AlbonWilliams
|23
|0
|
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
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