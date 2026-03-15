F1: Antonelli vence pela primeira vez na carreira e Hamilton vai ao pódio pela Ferrari; Confira resultado do GP da China

A Fórmula 1 encerrou a segunda etapa da temporada de 2026 de maneira muito especial. Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o GP da China e conquistou a primeira vitória da carreira na categoria. Além disso, Lewis Hamilton terminou a prova como terceiro colocado e foi ao pódio como piloto da Ferrari pela primeira vez. George Russell completou o top três, ficando em segundo lugar.

A prova também foi marcada pela quantidade de carros que não concluíram as voltas planejadas. Lance Stroll, Fernando Alonso e Max Verstappen abandonaram a corrida, enquanto Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Oscar Piastri e Lando Norris nem mesmo largaram.

Resultado final - GP da China

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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