A temporada de 2025 ainda nem acabou, mas muitos esforços estão virados para 2026, quando a Fórmula 1 começará correndo com um regulamento novo. Pensando nisso, a categoria ajustou o calendário do próximo ano, mudando a data do GP do Azerbaijão, que acontece em Baku.

Isso ocorre "após uma solicitação do promotor do Azerbaijão e das partes interessadas relevantes do governo".

"A F1 e a FIA concordaram em mudar o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2026 de domingo, 27 de setembro, para sábado, 26, para acomodar um feriado nacional."

A mudança, confirmada em um comunicado de imprensa, faz com que o GP passe de sua data original de domingo (27 de setembro) para sábado (26) evitando assim um conflito com o Dia da Lembrança do Azerbaijão - um dia nacional de luto para o país por aqueles perdidos na Guerra Patriótica de 44 dias em 2020.

De acordo com esse novo cronograma, o fim de semana da corrida será estruturado com cada evento avançando um dia.

Quarta-feira - Dia da mídia

Quinta-feira 24 de setembro - Treino 1 e 2

Sexta-feira 25 de setembro - Treino 3 e classificação

Sábado 26 de setembro - Corrida

O Azerbaijão continua sendo a 17ª corrida da longa temporada de 24 corridas e ficará entre o GP da Espanha em Madri e a famosa corrida noturna em Singapura.

Como a corrida em Baku é independente, sem nenhuma corrida imediatamente antes ou depois, pode-se presumir que a logística e as viagens não serão afetadas.

Datas de testes inalteradas

Juntamente com essa mudança no calendário, o campeonato fixou as datas para os testes de pré-temporada, em que cada equipe testará seu novo equipamento regulado pela primeira vez na pista em três eventos. Um desses eventos consiste em um "teste privado" de cinco dias.

26-30 de janeiro - Teste privado, Barcelona-Catalunha

11-13 de fevereiro - Teste 1, Bahrein

18-20 de fevereiro - Teste 2, Bahrein

Isso encerrará a pausa de inverno europeu e permitirá que as equipes ajustem seus novos chassis e unidades de potência antes da rodada de abertura na Austrália, que começa em 6 de março. Essa também será a primeira vez que veremos a equipe Cadillac F1 ao lado de seus 20 rivais.

