A Fórmula 1 anunciou, nesta quinta-feira (19), que a Nike assumirá como "Parceira Oficial de Vestuário e Uniforme" da categoria em 2027, substituindo a Puma.

Como já era especulado há muito tempo, a marca americana começará a fornecer roupas e calçados para o pessoal da F1 a partir do início da próxima temporada, uma parceria que também se estende à F1 Academy, que até este ano utilizava equipamentos da Puma.

A gigante da moda esportiva também lançará coleções inspiradas na F1, sendo que a primeira delas estará à venda na sexta-feira (20) e terá como tema o GP de Las Vegas.

“A Nike trará uma nova energia ao auge do automobilismo por meio de coleções cápsula com foco em estilo, desempenho e lifestyle, incluindo calçados, roupas e acessórios, bem como inovações em performance e experiências nos finais de semana de corrida para a próxima geração de atletas e fãs”, prometeu o anúncio.

“Os fãs terão um primeiro vislumbre no dia 20 de novembro, quando a coleção cápsula limitada do GP de Las Vegas x Nike for lançada no F1 Hub e nas lojas da Nike em Las Vegas".

O CEO da Nike, Elliott Hill, disse: “A F1 é movida pela competição, pela velocidade e por um impulso constante à inovação. Essa é a mentalidade de um atleta, e é algo que compartilhamos na Nike. Juntos, temos uma oportunidade incrível de trazer uma nova energia ao esporte, atender aos seus atletas e inspirar fãs em todo o mundo".

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