A Fórmula 1 está se preparando para aprofundar laços com a Nestlé por meio de uma série de novas ativações e promoções para destacar a barra de chocolate oficial, o KitKat.

O produto da Nestlé tornou-se o chocolate oficial da F1 em um acordo plurianual anunciado no ano passado. Ele segue parcerias semelhantes com marcas como o conglomerado de luxo LVMH e o parceiro oficial de rosé da F1, Whispering Angel.

Para marcar o 75º aniversário da F1 e o 90º aniversário de KitKat, as duas marcas lançarão uma série de ativações no Brasil. Os fãs poderão tentar ganhar ingressos para o GP de São Paulo de 2025 por meio das promoções nas embalagens de KitKat.

"O patrocínio de KitKat é um momento histórico para a marca no Brasil. Essa parceria nos permite fortalecer e expandir a conexão de KitKat com a Geração Z. Vamos trabalhar em estreita colaboração com os varejistas para lançar uma promoção robusta para os consumidores e implementaremos iniciativas de comunicação ao longo dos próximos meses", disse Patrício Torres, Vice Presidente de Chocolates na Nestlé Brasil.

Como parte da parceria, a KitKat também lançará a primeira ativação oficial de F1 em outubro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com planos de expansão para outros grandes aeroportos internacionais até 2026.

O GP do México também receberá ativações que são resultado da parceria entre a F1 e a Nestlé. KitKat aparecerá nas fanzones e no Paddock Club da Cidade do México, além dos fãs no circuito terem a oportunidade de ganhar merchandise no evento.

"Mal posso esperar para que nossos apaixonados fãs no México e no Brasil conheçam o mundo de KitKat, por meio dessa empolgante parceria", disse Emily Prazer, diretora comercial da F1. "Quando nossos fãs assistem a um GP, queremos que eles façam uma pausa do normal e mergulhem no drama e na emoção da F1. As ativações da KitKat acrescentam um verdadeiro senso de diversão e relaxamento em nossas corridas e criam momentos ainda mais memoráveis."

A parceria de KitKat com a categoria em breve crescerá ainda mais. A F1 disse na época do lançamento que planeja expandir a colaboração para outros GPs e países ao longo da temporada de 2026.

