Os pilotos de Fórmula 1 voltarão a correr em minicarros da LEGO no Drivers Parade do GP da Grã-Bretanha, dando continuidade ao sucesso da 'corrida maluca' no GP de Miami do ano passado.

Todos os 22 pilotos terão 'minicarros' personalizados, feitos com 28 mil peças de LEGO, para a tradicional parada em Silverstone antes da corrida de domingo.

Os modelos foram construídos por 20 designers e engenheiros e levaram mais de 6.400 horas para serem concluídos na fábrica da LEGO na República Tcheca e são capazes de atingir até 25 km/h.

Cada minicarro pesa 280 kg, dos quais 65 kg são peças de LEGO, e possui rodas padrão de kart.

A F1 e a LEGO viralizaram no GP de Miami do ano passado, quando os pilotos entraram nos carros de LEGO, com um piloto ao volante e seu companheiro de equipe torcendo por ele no banco do passageiro.

Carro Lego da Williams no desfile dos pilotos Foto: James Sutton / Motorsport Images

O desfile rapidamente se transformou em uma corrida entre os 10 carros de LEGO, com peças voando por toda parte.

Este ano, haverá 22 minicarros LEGO em ação durante a volta de desfile do GP da Grã-Bretanha, que acontece 90 minutos antes do início da corrida – às 9h30 no horário de Brasília.

“O desfile dos pilotos de F1 do ano passado em Miami, com os grandes carros de LEGO, foi um dos momentos mais memoráveis e comentados da temporada, capturando a imaginação dos fãs ao redor do mundo e mostrando um lado diferente do esporte”, disse Emily Prazer, diretora comercial da F1.

“Este ano, estamos aproveitando esse momento para criar um espetáculo incrível para os fãs que comparecerem ao GP da Grã-Bretanha e para aqueles que assistirem ao redor do mundo. Há algo verdadeiramente especial em unir os mundos da Fórmula 1 e das brincadeiras com LEGO, combinando inovação, criatividade e entretenimento de uma forma que possa inspirar e emocionar fãs de todas as idades".

Os minicarros são feitos com 28.000 peças de Lego Foto: Filip Cleeren

Julia Goldin, diretora de produtos e marketing do Grupo LEGO, acrescentou: “O entusiasmo dos pilotos e dos fãs no desfile de pilotos do ano passado em Miami foi impossível de ignorar".

"Tanto os fãs quanto os pilotos pediram — e agora estamos atendendo a esse pedido. Queríamos fazer algo ainda maior do que no ano passado e garantir que continuemos a surpreender e encantar nossos fãs. Mal podemos esperar para ver o que os pilotos farão quando colocarem esses minicarros na pista".

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