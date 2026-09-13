F1 anuncia venda de ingressos da Fanzone para GP de São Paulo
Abertura será no dia 15 de setembro, a partir do meio dia
Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
As vendas dos ingressos da Fanzone para o GP de São Paulo de Fórmula 1 abrem no dia 15 de setembro, a partir do meio-dia na plataforma Eventim.
O espaço, instalado no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, será realizado durante os três dias do evento, entre 6 e 8 de novembro.
A Fanzone foi criada no GP de São Paulo de 2024 e retorna em 2026 com uma programação voltada ao entretenimento dos fãs de automobilismo. O espaço terá telão para acompanhar as atividades da F1, incluindo treinos, classificação e corrida, além de atrações interativas e apresentações musicais.
Entre as atividades previstas estão o Drivers' Engagement, com a presença de pilotos do grid, e o Grid Talk, com entrevistas e conversas sobre a F1 e o automobilismo. A programação também contará com shows ao vivo durante os três dias.
Os ingressos da Fanzone serão válidos para todo o fim de semana do GP de São Paulo. O valor dos bilhetes ainda não foi divulgado oficialmente para a edição de 2026.
Os ingressos anunciados estão marcados a partir de R$ 310,00.
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