Neste domingo, foi realizado o GP de Portugal de Fórmula 1, terceira etapa da temporada 2021 da categoria máxima do automobilismo mundial. A corrida em Portugal foi movimentada e teve alternância de posições no pelotão da frente, com destaque para batalhes entre Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen, com o heptacampeão levando a melhor.

Para analisar todas as nuances da prova lusitana, o Motorsport.com recebe Rico Penteado, ex-engenheiro da Renault na F1, e os jornalistas Thiago Alves e Felipe Motta, dos canais ESPN/Fox Sports.

PODCAST: Oscar das pistas: histórias da F1 que rendem filme

Your browser does not support the audio element.