STJ recusa habeas corpus de Pedro Turra; ex-piloto foi transferido para pavilhão de Segurança Máxima

Geral
Geral
STJ recusa habeas corpus de Pedro Turra; ex-piloto foi transferido para pavilhão de Segurança Máxima

F1: FIA testa ajustes no procedimento de largada durante segunda semana no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: FIA testa ajustes no procedimento de largada durante segunda semana no Bahrein

Chefe da Red Bull descarta saída de Verstappen da F1 por novas regras

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
Chefe da Red Bull descarta saída de Verstappen da F1 por novas regras

F2: Câmara é o mais rápido do segundo dia de testes em Barcelona; Fittipaldi é 18º

F2
F2
F2: Câmara é o mais rápido do segundo dia de testes em Barcelona; Fittipaldi é 18º

F1: Russell lidera, seguido por Piastri e Leclerc: veja resultado do dia quatro de testes no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Russell lidera, seguido por Piastri e Leclerc: veja resultado do dia quatro de testes no Bahrein

F1: Russell supera Piastri e é o mais rápido do quarto dia de testes no Bahrein; Bortoleto fica em 10º

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Russell supera Piastri e é o mais rápido do quarto dia de testes no Bahrein; Bortoleto fica em 10º

F1 AO VIVO: Acompanhe debate sobre quarto dia de testes no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1 AO VIVO: Acompanhe debate sobre quarto dia de testes no Bahrein

Hamilton demonstra apoio a Vini Jr. nas redes sociais após acusação de racismo

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
Hamilton demonstra apoio a Vini Jr. nas redes sociais após acusação de racismo
Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

F1 AO VIVO: Acompanhe debate sobre quarto dia de testes no Bahrein

Veja os detalhes do primeiro dia da segunda semana de pré-temporada em Sakhir

Editado:

Artigo anterior Hamilton demonstra apoio a Vini Jr. nas redes sociais após acusação de racismo
Próximo artigo F1: Russell supera Piastri e é o mais rápido do quarto dia de testes no Bahrein; Bortoleto fica em 10º

