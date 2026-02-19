Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Apesar de dificuldades da Aston Martin, Verstappen espera que Honda tenha "um ótimo desempenho"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Apesar de dificuldades da Aston Martin, Verstappen espera que Honda tenha "um ótimo desempenho"

F1: Diretor da FIA ameniza debate em torno de motor da Mercedes e explica próximos passos

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Diretor da FIA ameniza debate em torno de motor da Mercedes e explica próximos passos

F1: Modo ultrapassagem acende alerta de preocupação nos pilotos; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Modo ultrapassagem acende alerta de preocupação nos pilotos; entenda

F1 - Bortoleto minimiza críticas de Alonso sobre novos carros: "Ainda ficarão mais rápidos"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1 - Bortoleto minimiza críticas de Alonso sobre novos carros: "Ainda ficarão mais rápidos"

MotoGP rebate críticas de pilotos e fãs sobre falta de segurança do traçado de Adelaide

MotoGP
MotoGP
MotoGP rebate críticas de pilotos e fãs sobre falta de segurança do traçado de Adelaide

ANÁLISE F1: Audi surpreende com inovações técnicas nos testes do Bahrein; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
ANÁLISE F1: Audi surpreende com inovações técnicas nos testes do Bahrein; entenda

F1: McLaren comemora largada "sensata" após testes da FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: McLaren comemora largada "sensata" após testes da FIA

Stock Car: Renan Guerra é o novo piloto da A.Mattheis para 2026

Stock Car
Stock Car
Stock Car: Renan Guerra é o novo piloto da A.Mattheis para 2026
Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

F1 AO VIVO: Acompanhe debate sobre quinto dia de testes de pré-temporada no Bahrein

Confira os detalhes do segundo dia da semana 2 na pista de Sakhir

Editado:

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Vettel critica regras da F1 2026 e fala em correr Le Mans com Verstappen
Próximo artigo F1: Antonelli lidera quinto dia no Bahrein; tarde é marcada por problema na Aston Martin

Principais comentários

Últimas notícias

F1: Apesar de dificuldades da Aston Martin, Verstappen espera que Honda tenha "um ótimo desempenho"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Apesar de dificuldades da Aston Martin, Verstappen espera que Honda tenha "um ótimo desempenho"

F1: Diretor da FIA ameniza debate em torno de motor da Mercedes e explica próximos passos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Diretor da FIA ameniza debate em torno de motor da Mercedes e explica próximos passos

F1: Modo ultrapassagem acende alerta de preocupação nos pilotos; entenda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Modo ultrapassagem acende alerta de preocupação nos pilotos; entenda

F1 - Bortoleto minimiza críticas de Alonso sobre novos carros: "Ainda ficarão mais rápidos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1 - Bortoleto minimiza críticas de Alonso sobre novos carros: "Ainda ficarão mais rápidos"