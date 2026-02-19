F1 AO VIVO: Acompanhe debate sobre quinto dia de testes de pré-temporada no Bahrein
Confira os detalhes do segundo dia da semana 2 na pista de Sakhir
Últimas notícias
F1: Apesar de dificuldades da Aston Martin, Verstappen espera que Honda tenha "um ótimo desempenho"
F1: Diretor da FIA ameniza debate em torno de motor da Mercedes e explica próximos passos
F1: Modo ultrapassagem acende alerta de preocupação nos pilotos; entenda
F1 - Bortoleto minimiza críticas de Alonso sobre novos carros: "Ainda ficarão mais rápidos"
Principais comentários