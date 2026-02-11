Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia

Fórmula 1
Fórmula 1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia

F1: Carro e motor Red Bull "são referência" em teste do Bahrein, afirma Wolff

Fórmula 1
Fórmula 1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
F1: Carro e motor Red Bull "são referência" em teste do Bahrein, afirma Wolff

F3: Slater lidera segundo dia da pré-temporada em Barcelona; Barrichello é 28º e Clerot 29º

F3
F3
F3: Slater lidera segundo dia da pré-temporada em Barcelona; Barrichello é 28º e Clerot 29º

F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda

Pedro Lima compete pela F4 Winter Series em Valência, pista onde já testou

Geral
Geral
Pedro Lima compete pela F4 Winter Series em Valência, pista onde já testou

F1 - Bortoleto avalia primeiro dia de testes no Bahrein: "Ainda há muito a fazer"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1 - Bortoleto avalia primeiro dia de testes no Bahrein: "Ainda há muito a fazer"

F1: "Estamos mais devagar que a F2", dispara Hamilton sobre carros de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: "Estamos mais devagar que a F2", dispara Hamilton sobre carros de 2026

Como foi a primeira transmissão do retorno da F1 ao Grupo Globo?

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
Como foi a primeira transmissão do retorno da F1 ao Grupo Globo?
Fórmula 1

F1 AO VIVO: Acompanhe o programa pós primeiro dia de pré-temporada no Bahrein

Norris liderou, com Verstappen tentando se aproximar e conseguindo melhorar o tempo algumas vezes

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Norris supera Verstappen e lidera tarde de pré-temporada no Bahrein
Próximo artigo Verstappen com mais voltas, Norris mais rápido: veja resultado do primeiro dia de testes da F1 no Bahrein

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

F1: Norris supera Verstappen e lidera tarde de pré-temporada no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Norris supera Verstappen e lidera tarde de pré-temporada no Bahrein

F1TV terá transmissão em português disponibilizada pelo Grupo Globo

Fórmula 1
Fórmula 1
F1TV terá transmissão em português disponibilizada pelo Grupo Globo

VÍDEO: Verstappen terá documentário sobre participação na GT3

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO: Verstappen terá documentário sobre participação na GT3

Últimas notícias

F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia

F1: Carro e motor Red Bull "são referência" em teste do Bahrein, afirma Wolff

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
F1: Carro e motor Red Bull "são referência" em teste do Bahrein, afirma Wolff

F3: Slater lidera segundo dia da pré-temporada em Barcelona; Barrichello é 28º e Clerot 29º

F3
F3 F3
F3: Slater lidera segundo dia da pré-temporada em Barcelona; Barrichello é 28º e Clerot 29º

F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda