F1 AO VIVO: Acompanhe o programa pós segundo dia de pré-temporada no Bahrein
Confira os detalhes das sessões de quinta-feira (12) no Sakhir
Últimas notícias
Pedro Lima inicia etapa de Valência da F4 Winter Series com dois top 10 nos testes
F1: Verstappen acusa Wolff de usar Red Bull como "distração" em caso de motores
NASCAR Cup: Larson assina extensão de contrato de cinco anos com a Hendrick
F1: "Parece Fórmula E com esteroides", dispara Verstappen sobre carro de 2026 após experiência no Bahrein
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários