F1 AO VIVO: Russell segura Max, vence em Baku e respira; programa debate GP do Azerbaijão
Jornalistas do Motorsport.com analisam e discutem corrida com vitória de britânico da Mercedes após dois safety cars e disputa acirrada com Verstappen
Tudo se encaminhava para uma vitória fácil de George Russell no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste sábado (26), até a entrada de dois safety cars consecutivos que juntou o grid, resultou em acidentes e culminou em disputa acirrada entre o britânico da Mercedes e Max Verstappen, que não conquistou o triunfo por dois décimos. O Motorsport.com debate tudo sobre no programa PÓDIO.
Guilherme Longo tem a companhia de Isa Fernandes para falar sobre a prova que, além de mais uma vitória da equipe alemã, teve também pódio duplo da Red Bull com o tetracampeão e Isack Hadjar, o terceiro colocado. Ainda, o 'desastre' para a McLaren, que não pontuou, e a análise do desempenho de Gabriel Bortoleto, que ficou em 13º com a Audi.
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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