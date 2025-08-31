Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Holanda

F1 AO VIVO: Programa Pódio discute resultado do GP da Holanda

Oscar Piastri vence em Zandvoort; Max Verstappen é segundo e Isack Hadjar conquista primeiro pódio da carreira

Olivia Nogueira
Editado:
In this article
Olivia Nogueira Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Piastri vence caótico GP da Holanda, Norris e Ferrari vivem 'desastre' e Bortoleto é 15º
Próximo artigo F1: Com vitória de Piastri e abandono de Norris, confira o resultado final do GP da Holanda

Principais comentários
Mais de
Olivia Nogueira
F1 - Bortoleto lamenta P15 na Holanda: "Perdemos muitas oportunidades hoje"

F1 - Bortoleto lamenta P15 na Holanda: "Perdemos muitas oportunidades hoje"

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Bortoleto lamenta P15 na Holanda: "Perdemos muitas oportunidades hoje"
F1 - Bortoleto é realista sobre classificação na Holanda: "Não estava confortável no carro"

F1 - Bortoleto é realista sobre classificação na Holanda: "Não estava confortável no carro"

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Bortoleto é realista sobre classificação na Holanda: "Não estava confortável no carro"
F1 AO VIVO: Acompanhe o TL3 do GP da Holanda em Tempo Real

F1 AO VIVO: Acompanhe o TL3 do GP da Holanda em Tempo Real

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 AO VIVO: Acompanhe o TL3 do GP da Holanda em Tempo Real

Últimas notícias

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros