Nesta sexta-feira, tivemos o primeiro treino livre e a classificação que definiu o grid de largada para a primeira corrida sprint da história da Fórmula 1. Neste final de semana, a principal categoria do automobilismo mundial se encontra em Silverstone, um dos templos do esporte, para a estreia do novo formato de final de semana.

A atração é apresentada por Guilherme Longo (@gglongo), repórter do Motorsport.com e tem comentários de Fabio Tarnapolsky (@fabiofto).

F1 AO VIVO: RED BULL x MERCEDES e a classificação para corrida SPRINT em SILVERSTONE | SEXTA-LIVRE

