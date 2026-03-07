F1 AO VIVO: Russell lidera dobradinha da Mercedes no quali da Austrália; siga o debate do Q4
Antonelli e Hadjar fecham o top 3 para a primeira corrida da temporada
Últimas notícias
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália
Principais comentários