O GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 do fim de semana será histórico. Pela primeira vez teremos uma mini-corrida que definirá o grid de largada para a prova de domingo. Como isso vai impactar as equipes? O campeonato pode ganhar uma nova cara após o evento?

Para responder essas e outras questões, o TELEMETRIA chega com Rico Penteado, que também vai falar sobre as chances de Lewis Hamilton tirar parte da vantagem de Max Verstappen em casa.

O programa é apresentado por Erick Gabriel e Guilherme Longo e também conta com a participação do público.

PODCAST: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

