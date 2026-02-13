F1 AO VIVO: Veja debate sobre terceiro dia de testes no Bahrein
Confira os detalhes sobre as sessões de sexta-feira (13) na pista do Sakhir
Últimas notícias
NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models
F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah
F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026
Justiça aceita denúncia do Ministério Público e Pedro Turra vira réu por homicídio doloso
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários