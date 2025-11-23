Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"
F1: FIA identifica irregularidade técnica da McLaren no GP de Las Vegas, e Norris e Piastri podem ser desclassificados

F1: FIA identifica irregularidade técnica da McLaren no GP de Las Vegas, e Norris e Piastri podem ser desclassificados

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: FIA identifica irregularidade técnica da McLaren no GP de Las Vegas, e Norris e Piastri podem ser desclassificados
F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"

F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"
F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas

F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas
F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"

F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1 AO VIVO: Verstappen domina em Las Vegas e Bortoleto abandona; Acompanhe discussão no Pódio

Lando Norris e George Russell completam top 3

Editado:

Watch: AO VIVO: Tudo do GP de VEGAS, com MAX vs NORRIS e BATIDA de BORTOLETO e STROLL! Veja DEBATE da prova

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Verstappen aproveita bobeada de Norris na largada e vence GP de Las Vergas; Bortoleto abandona
Próximo artigo F1: Bortoleto é punido por lance com Stroll na largada de Las Vegas

Principais comentários

Últimas notícias

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros