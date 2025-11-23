F1 AO VIVO: Verstappen domina em Las Vegas e Bortoleto abandona; Acompanhe discussão no Pódio
Lando Norris e George Russell completam top 3
Watch: AO VIVO: Tudo do GP de VEGAS, com MAX vs NORRIS e BATIDA de BORTOLETO e STROLL! Veja DEBATE da prova
