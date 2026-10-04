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Jornalistas do Motorsport.com analisam GP do Bahrein na Malásia, que atrasa em quase duas horas e termina com vitória arrasadora de tetracampeão

Fabio Tarnapolsky
Publicado:

Foram quase duas horas de atraso para começar o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 neste domingo (4), mas valeu a espera. Em corrida caótica, com várias estratégias de pneu e dois safety cars, Max Verstappen cruzou a linha de chegada na liderança, seguido de Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, que fez uma incrível prova de recuperação. Gabriel Bortoleto teve um dia para esquecer e ficou em 18º.

Leia também:

A equipe do Motorsport.com se reúne para falar tudo sobre a rodada no programa PÓDIO, com análises do fim de semana, resultados e informações do paddock. Confira ao vivo no YouTube acima.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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