F1 AO VIVO: Verstappen vence no caos malaio, Hamilton é pódio e Alonso em oitavo; veja debate
Jornalistas do Motorsport.com analisam GP do Bahrein na Malásia, que atrasa em quase duas horas e termina com vitória arrasadora de tetracampeão
Foram quase duas horas de atraso para começar o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 neste domingo (4), mas valeu a espera. Em corrida caótica, com várias estratégias de pneu e dois safety cars, Max Verstappen cruzou a linha de chegada na liderança, seguido de Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, que fez uma incrível prova de recuperação. Gabriel Bortoleto teve um dia para esquecer e ficou em 18º.
A equipe do Motorsport.com se reúne para falar tudo sobre a rodada no programa PÓDIO, com análises do fim de semana, resultados e informações do paddock. Confira ao vivo no YouTube acima.
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Max pole, Hamilton 2º e Bortoleto brilhante em Sepang; programa debate classificação
F1: Hamilton escapa de punição, mas Ferrari é multada por incidente com Bortoleto na Malásia
F1: Leclerc admite que problema da Ferrari não é mais apenas o motor
Últimas notícias
F1 - Alonso 'corneta' atraso de quase 2h na Malásia por falhas em carros: "Primeira vez que vi isso"
Russell vê título como "muito difícil" e critica decisões da F1 em Sepang
F1: Bortoleto se desculpa por '"acabar com corrida" de Sainz e dele próprio na Malásia
Vantagem de Antonelli sobe para 84 com abandono de Russell; veja a classificação da F1 pós-GP do Bahrein na Malásia
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários