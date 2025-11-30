F1 AO VIVO: Verstappen vence e leva disputa para Abu Dhabi; acompanhe debate após GP do Catar
Tetracampeão tem 12 pontos de desvantagem sobre Norris
Últimas notícias
F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar
Principais comentários