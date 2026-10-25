F1 AO VIVO: Vitória de Antonelli e pódio da Ferrari; acompanhe o programa PÓDIO após o GP dos Estados Unidos
Com o quarto lugar de Hamilton e oitavo de Russell, a decisão do título foi adiada para o México
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