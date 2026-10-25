Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?

NASCAR: Larson vence corrida caótica em Talladega e dá grande passo para tricampeonato

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Talladega II
NASCAR: Larson vence corrida caótica em Talladega e dá grande passo para tricampeonato

F1: Vitória de Antonelli, Russell em oitavo e Bortoleto em 13º; veja o resultado do GP dos Estados Unidos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Vitória de Antonelli, Russell em oitavo e Bortoleto em 13º; veja o resultado do GP dos Estados Unidos

F1 AO VIVO: Vitória de Antonelli e pódio da Ferrari; acompanhe o programa PÓDIO após o GP dos Estados Unidos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 AO VIVO: Vitória de Antonelli e pódio da Ferrari; acompanhe o programa PÓDIO após o GP dos Estados Unidos

F1: Antonelli vence GP dos Estados Unidos, mas não fatura título; Bortoleto é 13º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Antonelli vence GP dos Estados Unidos, mas não fatura título; Bortoleto é 13º

F1: Wolff revela que está avaliando “duas ou três pessoas” como possíveis substitutos na Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Wolff revela que está avaliando “duas ou três pessoas” como possíveis substitutos na Mercedes
Fórmula 1 GP dos EUA

F1 AO VIVO: Vitória de Antonelli e pódio da Ferrari; acompanhe o programa PÓDIO após o GP dos Estados Unidos

Com o quarto lugar de Hamilton e oitavo de Russell, a decisão do título foi adiada para o México

Livia Veiga
Publicado:
Add as a preferred source

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Antonelli vence GP dos Estados Unidos, mas não fatura título; Bortoleto é 13º
Próximo artigo F1: Vitória de Antonelli, Russell em oitavo e Bortoleto em 13º; veja o resultado do GP dos Estados Unidos

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?

Últimas notícias

O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?

NASCAR: Larson vence corrida caótica em Talladega e dá grande passo para tricampeonato

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Talladega II
NASCAR: Larson vence corrida caótica em Talladega e dá grande passo para tricampeonato