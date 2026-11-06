F1: Apenas McLaren traz atualizações para GP de São Paulo; veja detalhes

Enquanto as outras equipes seguem com o mesmo carro da prova passada, a etapa do México, a McLaren trouxe um pacote de atualizações voltado à performance do MCL40 para o GP de São Paulo de Fórmula 1.

A equipe de Woking decidiu modificar o monoposto em quatro pontos: a asa dianteira, a asa traseira, a asa de viga e elementos do assoalho.

Como noticiado anteriormente pelo Motorsport.com, a McLaren trouxe uma nova asa dianteira que será o conceito para a próxima temporada do Mundial.

Segundo a equipe britânica, o objetivo é "melhorar o condicionamento do fluxo de ar em direção ao assoalho e ao chassi, resultando em um melhor desempenho aerodinâmico".

Já a nova asa traseira busca aumentar a carga aerodinâmica especificamente para Interlagos, em conjunto com a asa de viga "projetada para melhorar a interação e o condicionamento do fluxo de ar".

Por fim, os novos elementos do assoalho também buscam otimizar o condicionamento do fluxo de ar e a consequente eficiência aerodinâmica.

Audi, Mercedes, Ferrari, Red Bull, Racing Bulls, Haas, Alpine, Cadillac, Aston Martin e Williams não trouxeram atualizações para o GP de São Paulo.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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