F1: "Apenas tentei manter a calma", declara Antonelli após pole na China; Russell mantem otimismo para GP

Após quase dezoito anos nas mãos de Sebastian Vettel, que tinha 21 anos e 72 dias quando conquistou a pole position no GP da Itália de 2008, o recorde de pole position mais jovem da Fórmula 1 mudou de dono. Andrea Kimi Antonelli registrou um tempo de 1min32s064 na fase final da classificação na China, superando por dois décimos seu companheiro de equipe da Mercedes, George Russell, que teve um problema com o carro no início do Q3.

“Foi uma sessão relativamente tranquila”, comentou Antonelli após a prova. “É claro que estou muito feliz com isso. Infelizmente, George teve algum problema, teria sido legal se ele também tivesse conseguido fazer duas voltas. Mas eu tive uma boa sessão, sem problemas e sem erros".

Antonelli percebeu durante o Q3 que havia algo errado com Russell, mas precisava manter o foco para sua última volta. “Vi que havia algo acontecendo com ele, mas tentei apenas manter a concentração e a calma para conseguir fazer mais uma boa volta. E ela veio no final”.

Em entrevista à Sky Sports, o italiano detalhou que "pela primeira vez em muito tempo, em uma sessão de classificação, se sentiu confortável para forçar cada vez mais a cada tentativa", admitindo ainda que teve dificuldades com o equilíbrio do carro.

"Foi muito estranho no Q2 o quanto o carro deslizou na dianteira, e não conseguimos realmente resolver isso também no Q3. Então eu sofri um pouco com isso e tive que fazer muitos ajustes durante a volta, só para ajudar um pouco no equilíbrio, mas foi uma volta limpa", acrescentou.

Russell: "Reduzir danos"

Russell parou na pista no início do Q3, durante sua volta de aquecimento. Após algum tempo, ele conseguiu ligar o carro e o levou de volta aos boxes usando apenas a primeira marcha. Na garagem, os mecânicos trabalharam intensamente para colocar Russell de volta na pista. O trabalho foi concluído bem a tempo de ele sair para uma última volta rápida, que o levou ao segundo lugar. Um resultado com o qual ele está satisfeito, dadas as circunstâncias.

“O importante era reduzir os danos”, disse Russell. “No Q2, a asa dianteira quebrou, o que ainda estamos investigando e no Q3 parei na pista. Inicialmente, o carro não quis dar partida e depois não consegui mudar de marcha. Por isso, estou muito feliz por ainda estar aqui, porque comecei minha última volta sem bateria e com os pneus pouco aquecidos. No entanto, poderia ter sido muito pior, então quero agradecer à equipe por ter conseguido me colocar de volta na pista e, claro, meus parabéns ao Kimi".

Questionado se haverá uma bela disputa entre ele e Antonelli no domingo, ele respondeu: “É claro que também precisamos ficar de olho nos 'rapazes de vermelho'. Eles largaram muito rápido na sprint. Tenho certeza de que Lewis vai tentar alguma coisa no início da corrida, mas, no que diz respeito a nós dois, vamos manter tudo limpo e tentar fazer uma boa corrida".

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