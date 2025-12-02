O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, afirmou que a abordagem da escuderia britânica para a reta final desta temporada de Fórmula 1 não mudará. O time de Woking não fará uma escolha entre Lando Norris e Oscar Piastri, embora conversas estejam ocorrendo na semana antes do GP de Abu Dhabi, que define o campeão de 2025.

Com apenas 12 pontos de vantagem, a McLaren viu sua liderança diminuir consideravelmente nas últimas semanas. Isso se deve não apenas aos bons resultados da Red Bull e de Max Verstappen, mas também a erros da equipe de Woking. Em Las Vegas, a escuderia britânica errou (por pouco) na altura do carro e no Catar perdeu uma chance de ouro de fazer um pit stop grátis na volta 7.

Embora a alta cúpula da equipe tenha deixado claro após a corrida que essa estratégia errada não teve relação com as muito comentadas ‘regras papaia’, a McLaren busca manter tudo ‘justo’ entre seus dois pilotos.

Com apenas uma corrida restante, isso não vai mudar, como Andrea Stella explicou em resposta a uma pergunta do Motorsport.com. O fato de Verstappen ter se aproximado a 12 pontos pode significar que a McLaren terá que fazer todo o possível para coroar pelo menos um de seus pilotos como campeão, mas a equipe não vai pedir antecipadamente que Oscar Piastri apoie Lando Norris.

“Antes de tudo, precisamos garantir que sejamos capazes de realizar finais de semana de corrida perfeitos", começou Stella. "A velocidade está no carro e os pilotos estão se saindo excepcionalmente bem, mas nos últimos finais de semana não conseguimos aproveitar isso por causa de erros operacionais".

"Quanto a ter dois pilotos lutando pelo campeonato, nossa filosofia não mudará para Abu Dhabi. Continuaremos dando chances tanto para Oscar quanto para Lando perseguirem suas ambições”, disse Stella.

“Se você olhar os pontos, Oscar ainda pode ganhar o campeonato. Já vimos no passado da F1 que o terceiro colocado no campeonato pode acabar vencendo na final. Isso aconteceu em 2007 e também em 2010. Oscar merece lutar por suas próprias conquistas. Vamos deixar ambos os pilotos livres para correr, embora o mais importante para nós seja que, no final, um deles vença de Verstappen".

Conversas antes da corrida final

Impor ordens de equipe após a corrida no Catar também seria complicado. Stella reconheceu que Piastri “merecia” vencer no último domingo, mas que essa chance foi perdida por causa da estratégia.

Quando o australiano contou sua versão para a imprensa, com as câmeras ligadas, Zak Brown foi até ele de forma visível para abraçá-lo e pedir desculpas. Após um erro da equipe ter custado pontos preciosos a Piastri, seria difícil pedir que ele abrisse mão totalmente de suas próprias chances.

Dito isso, conversas ainda ocorrerão antes da corrida final para analisar todos os cenários possíveis. É possível que a situação na pista seja tal que Piastri não possa mais ser campeão, mas que alguma ajuda a Norris ainda possa fazer a diferença.

Embora a McLaren entre no fim de semana sem ordens de equipe, fontes internas dizem que opções desse tipo, que possam surgir durante a corrida, estão sendo discutidas. Caso esse cenário realmente aconteça, a questão será como Piastri reagirá, considerando tudo o que ocorreu este ano.

“O que quer que façamos, seguimos certos princípios – que são a base da nossa abordagem”, continuou Stella. “Queremos ser justos com nossos pilotos e agir com integridade, de uma forma que não os surpreenda. Entre agora e Abu Dhabi, haverá conversas para reafirmar esses princípios".

"Mas o que posso dizer é que, enquanto ambos os pilotos tiverem chance de título, respeitaremos isso. Não tomaremos nenhuma decisão enquanto um piloto ainda puder ganhar o campeonato por conta própria. Veremos qual cenário se desenrola, mas posso adiantar que haverá conversas e que, em Abu Dhabi, agiremos unidos – como sempre fizemos como equipe e pilotos", concluiu.

