F1: Apesar da vitória sprint em Singapura, Verstappen faz cobrança à Red Bull

Tetracampeão mundial da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, converteu pole em vitória na sprint do GP de Singapura de 2026, vencendo uma prova pela primeira vez no circuito de rua de Marina Bay -- embora o triunfo não conte na estatística oficial.

“Quero vencer amanhã. Não vejo isto como uma vitória no sentido de realmente vencer um GP", afirmou Verstappen após a corrida curta deste sábado.

Max também fez uma crítica ao salto inicial que teve na sprint, 'mandando recado' à equipe: “A largada foi horrenda outra vez, por isso é definitivamente algo que precisamos melhorar. Se for assim amanhã, a corrida 'acabou'."

Questionado sobre o que exatamente correu mal, o piloto da Red Bull respondeu: “Como sempre, [o carro] simplesmente não arranca. O carro simplesmente não vai, não aceleramos".

“Temos algumas limitações em que temos de trabalhar. Temos de fazer um trabalho melhor porque a Racing Bulls às vezes faz largadas melhores do que nós, portanto, sim, precisamos simplesmente ser melhores".

O tetracampeão da F1 agora volta suas atenções para a disputa da classificação principal em Marina Bay, às 10h30 (Brasília) deste sábado. A largada para o GP de Singapura está programada para 9h (Brasília) deste domingo, com cobertura total do Motorsport.com.

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