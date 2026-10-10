F1: Apesar da vitória sprint em Singapura, Verstappen faz cobrança à Red Bull

Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Indonésia

MotoGP
MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Indonésia

F1: GP de São Paulo terá venda extraordinária de ingressos na próxima quarta-feira; saiba mais

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: GP de São Paulo terá venda extraordinária de ingressos na próxima quarta-feira; saiba mais

F1: Em Singapura, Mercedes "começa a ver" o que pacote de atualizações da Malásia "pode oferecer"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Em Singapura, Mercedes "começa a ver" o que pacote de atualizações da Malásia "pode oferecer"

F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura

F1: Mesmo com pole em Singapura, Verstappen se mantém cauteloso sobre corrida e alerta sobre largada

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Mesmo com pole em Singapura, Verstappen se mantém cauteloso sobre corrida e alerta sobre largada

F1 - Bortoleto detalha erro no Q2 em Singapura: "Tentei demais"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Bortoleto detalha erro no Q2 em Singapura: "Tentei demais"

F1 - Verstappen na pole, Russell em último e Bortoleto em 14º: Confira grid de largada do GP de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Verstappen na pole, Russell em último e Bortoleto em 14º: Confira grid de largada do GP de Singapura

F1: Verstappen bate Leclerc e Hamilton e é pole em Singapura, com Bortoleto em 14º; Participe do debate AO VIVO no Q4

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen bate Leclerc e Hamilton e é pole em Singapura, com Bortoleto em 14º; Participe do debate AO VIVO no Q4
Fórmula 1 GP de Singapura

F1: Apesar da vitória sprint em Singapura, Verstappen faz cobrança à Red Bull

"Temos de fazer um trabalho melhor porque a Racing Bulls às vezes faz largadas melhores do que nós, portanto, sim, precisamos simplesmente ser melhores"

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:

Tetracampeão mundial da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, converteu pole em vitória na sprint do GP de Singapura de 2026, vencendo uma prova pela primeira vez no circuito de rua de Marina Bay -- embora o triunfo não conte na estatística oficial. 

“Quero vencer amanhã. Não vejo isto como uma vitória no sentido de realmente vencer um GP", afirmou Verstappen após a corrida curta deste sábado.

O editor recomenda:

Max também fez uma crítica ao salto inicial que teve na sprint, 'mandando recado' à equipe: “A largada foi horrenda outra vez, por isso é definitivamente algo que precisamos melhorar. Se for assim amanhã, a corrida 'acabou'."

Questionado sobre o que exatamente correu mal, o piloto da Red Bull respondeu: “Como sempre, [o carro] simplesmente não arranca. O carro simplesmente não vai, não aceleramos".

“Temos algumas limitações em que temos de trabalhar. Temos de fazer um trabalho melhor porque a Racing Bulls às vezes faz largadas melhores do que nós, portanto, sim, precisamos simplesmente ser melhores".

O tetracampeão da F1 agora volta suas atenções para a disputa da classificação principal em Marina Bay, às 10h30 (Brasília) deste sábado. A largada para o GP de Singapura está programada para 9h (Brasília) deste domingo, com cobertura total do Motorsport.com.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Norris e Piastri se manifestam após acidente na sprint de Singapura; assista
Próximo artigo F1: Russell explica erro que causou batida e abandono na sprint de Singapura

Principais comentários
Mais de
Ronald Vording

F1: Verstappen tem "conta a acertar" com GP de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen tem "conta a acertar" com GP de Singapura

F1: Bortoleto revela maior problema do motor da Audi e confia em solução

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Bortoleto revela maior problema do motor da Audi e confia em solução

F1: FIA conclui investigação sobre fiasco na Malásia e revela próximos passos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: FIA conclui investigação sobre fiasco na Malásia e revela próximos passos
Mais de
Max Verstappen

F1: Verstappen vê Red Bull "menos estressante" após saída de Horner

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Verstappen vê Red Bull "menos estressante" após saída de Horner

Verstappen vence no caos malaio, Hamilton é pódio e Alonso em oitavo; veja debate

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
Verstappen vence no caos malaio, Hamilton é pódio e Alonso em oitavo; veja debate

VÍDEO F1 - Verstappen tira sarro de Hadjar após quali na Malásia: "Não lembra das suas poles?"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
VÍDEO F1 - Verstappen tira sarro de Hadjar após quali na Malásia: "Não lembra das suas poles?"
Mais de
Red Bull Racing

F1: Red Bull pressiona FIA por mudanças no ADUO para 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Red Bull pressiona FIA por mudanças no ADUO para 2027

F1: Leclerc quer que Ferrari aprenda com a Red Bull; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Leclerc quer que Ferrari aprenda com a Red Bull; entenda

"Momento especial": Verstappen celebra fila com Hamilton e primeira pole da Red Bull-Ford na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
"Momento especial": Verstappen celebra fila com Hamilton e primeira pole da Red Bull-Ford na F1

Últimas notícias

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Indonésia

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Indonésia

F1: GP de São Paulo terá venda extraordinária de ingressos na próxima quarta-feira; saiba mais

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: GP de São Paulo terá venda extraordinária de ingressos na próxima quarta-feira; saiba mais

F1: Em Singapura, Mercedes "começa a ver" o que pacote de atualizações da Malásia "pode oferecer"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Em Singapura, Mercedes "começa a ver" o que pacote de atualizações da Malásia "pode oferecer"

F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura