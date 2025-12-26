Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026

Engenheiro italiano chegou à equipe em 2015, e trabalhou com Vettel (inclusive na Red Bull) e com Sainz antes do heptacampeão

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Riccardo Adami, Ferrari Race Engineer

Apesar de uma relação aparentemente tumultuada no primeiro ano de Lewis Hamilton na Ferrari, o heptacampeão da Fórmula 1 deve manter Riccardo Adami como seu engenheiros de corrida para a temporada de 2026.

Leia também:

Para além dos resultados abaixo do esperado, o primeiro ano de Hamilton na Ferrari foi marcado por conversas curiosas pelo rádio com seu novo engenheiro de corridas, já que não pôde trazer Bono da Mercedes.

Desde o início do campeonato, as transmissões foram marcadas por trocas de farpas entre os dois, com Adami inclusive chegando a ficar sem responder Hamilton em momentos importantes das provas. O balanço geral do ano por parte do paddock deixou dúvidas se a parceria seria mantida para 2026.

O próprio Hamilton, antes do GP de Abu Dhabi, chegou a pedir à Ferrari que fizesse mudanças em sua equipe de trabalho. Mesmo assim, a equipe veio à tona defender que a imagem da relação Hamilton-Ferrari montada pela mídia era pior do que a realidade.

Mas, segundo uma reportagem do AutoRacer.it, a Ferrari bateu o martelo e manterá Adami ao lado de Hamilton em 2026. De acordo com a publicação, a decisão foi tomada em um jantar após o fim da temporada para acalmar os ânimos de todos os lados.

Adami chegou à F1 em 2002 pela Minardi. Ele seguiu na equipe italiana após sua aquisição pela Red Bull, e foi subindo de posição até chegar ao cargo de engenheiro de corridas, trabalhando com nomes como Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo. Em 2015, o italiano deixou a Red Bull a caminho da Ferrari, voltando a trabalhar com o tetracampeão e, posteriormente, com Carlos Sainz antes da vinda de Hamilton.

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

Filtros