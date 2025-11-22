Não era esperado vermos Carlos Sainz brigando por posições na frente do pelotão com sua Williams, muito menos conseguindo se classificar à frente da Ferrari e Mercedes. O próprio piloto da Fórmula 1 ficou surpreso com o resultado, mas garantiu que as circunstâncias caóticas os ajudaram.

De fato, o espanhol é o último piloto a ficar a menos de quatro décimos da pole de Lando Norris. Do quarto lugar para baixo, as diferenças aumentam, com George Russell chegando a ficar nove décimos atrás de seu compatriota da McLaren.

Um terceiro lugar que cheira a façanha e se encaixa perfeitamente com a capacidade recém-descoberta do carro de perceber seu valor, algo que, por vários motivos, não havia acontecido no início da temporada.

Não é coincidência que, antes de Norris surpreender a todos, Sainz tenha tido a ideia de que aquela volta poderia se transformar em uma pole, ele sonhou com isso por um momento. Quando cruzou a linha de chegada, entre os primeiros a completar a tentativa, o piloto da Williams se viu no comando com uma margem substancial sobre a concorrência e apenas Max Verstappen e o britânico da McLaren, entre os últimos a cruzar a linha aproveitando a melhora da pista, conseguiram ultrapassá-lo.

"Foi uma volta muito boa. Achei que era a pole. Quando fechei a volta, vi que estava na primeira posição, depois percebi que era o primeiro a cruzar a linha. E, sim, talvez não fosse durar muito tempo, mas parecia uma classificação muito boa", disse Sainz no final da classificação, antes de entrar em detalhes sobre o que funcionou e por que ele ficou surpreso com certos elementos.

"Se eu tiver que dizer, acho que fomos mais competitivos com os pneus de chuva no Q1 e Q2. Gostaria que tivesse continuado com esse tipo de pneu, porque foi o que me deu a melhor sensação e mais confiança. Sempre que olho para a classificação, vejo que estava na primeira posição. Com os intermediários, eu esperava ir mais devagar, pois não tínhamos ido tão bem no TL3. Pelo contrário, foi bem no treino classificatório".

Analisando as palavras de Sainz, fica clara a sua preferência por pneus extremos. O FW47 é um carro que muitas vezes tem dificuldades para expressar todo o seu potencial na classificação, pois não consegue manter os pneus na faixa de operação correta. Uma dificuldade que se manifesta especialmente com os compostos mais macios, que se caracterizam por maior movimento e sensibilidade mais acentuada à temperatura.

Com os pneus para chuva, a Williams conseguiu encontrar um equilíbrio melhor, também porque muitos pilotos optaram por continuar com várias tentativas consecutivas. Nos intermediários, por outro lado, especialmente quando a pista estava secando gradualmente, o equilíbrio se tornou muito mais complexo e isso foi observado especialmente no TL3, onde a pista estava agora muito próxima dos pneus slicks.

Por outro lado, no início do Q1, observou-se que os intermediários estavam lutando para manter a temperatura, pois a pista ainda estava muito úmida e não apresentava desempenho suficiente para gerar calor e retê-lo nas longas retas. No entanto, à medida que a pista secava, o pneu começou a gerar mais energia e calor, impondo um gerenciamento térmico mais delicado que colocou a Williams em mais dificuldades.

Não é nenhum mistério que Las Vegas foi uma das pistas mais favoráveis para o FW47, aumentando sua eficiência aerodinâmica e mascarando suas limitações nas curvas lentas. A maioria das seções de baixa inclinação, com exceção do segundo setor, é de fato seca e envolve a frenagem com o carro perfeitamente reto, reduzindo assim os problemas de saída de frente que já surgiram em circuitos semelhantes, como Baku.

No entanto, o tempo úmido embaralhou as cartas, embora para amanhã, no seco, ainda haja o medo de granulação, algo que afetou a Williams no ano passado:

"Obviamente, no seco, acho que não teríamos ido além de uma terceira ou quarta fila. O tempo úmido de hoje nos permitiu brilhar um pouco mais e ficar na frente em partes do Q1, Q2 e Q3. Acho que no seco não teria sido possível, e não espero, se a corrida estiver seca amanhã, conseguir manter a terceira posição. Mas na água fomos rápidos".

A chuva certamente ajudou, mas o desempenho de Sainz deve ser aplaudido e, acima de tudo, confirma uma tendência que agora é evidente. Se no início da temporada, mesmo nos finais de semana mais favoráveis ao FW47, o espanhol não conseguia aproveitar suas oportunidades em meio a manchas, problemas técnicos e erros estratégicos da equipe, hoje Sainz sabe como explorar o carro e levá-lo com firmeza às primeiras posições. Um cenário oposto ao de Albon, que agora parece estar seguindo o caminho oposto após um excelente início de campeonato.

