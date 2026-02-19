F1: Apesar de dificuldades da Aston Martin, Verstappen espera que Honda tenha "um ótimo desempenho"

Enquanto a Red Bull Powertrains surpreendeu várias pessoas no paddock da Fórmula 1 até agora, a Honda está passando por uma fase inicial mais difícil com a Aston Martin. Embora os comentários de Toto Wolff sobre o desempenho puro do DM01 — como o motor da Red Bull é oficialmente chamado — tenham sido politicamente carregados, a confiabilidade até agora tem se mostrado melhor do que muitos imaginavam.

A Honda, por outro lado, enfrenta problemas iniciais. Lance Stroll afirmou durante a primeira semana de testes no Bahrein que a Aston Martin tinha completado quatrocentas voltas a menos do que a maioria das outras equipes e que ficaria quatro segundos por volta atrás. O início da segunda semana de testes também não correu como desejado. Fernando Alonso foi retirado da pista na manhã de quarta-feira devido ao que a equipe descreveu como um problema na unidade de potência e também na tarde desta quinta-feira, sem motivo confirmado.

“Espero que a Honda tenha feito um bom trabalho”

Max Verstappen conquistou todos os seus títulos mundiais até agora com um motor Honda e ainda tem um carinho especial pela marca japonesa. Questionado pelo Motorsport.com se ele está surpreso com o fato de a Honda parecer estar tendo dificuldades com a Aston Martin, o tetracampeão respondeu: “Sim, parece que sim, mas não sei exatamente o que eles estão fazendo ou o que está acontecendo. É claro que espero que eles tenham feito um bom trabalho, mas não sei".

Apesar de agora se tratar de um concorrente, Verstappen ainda deseja o melhor para a marca japonesa: “É difícil dizer algo sobre a situação atual deles, mas sempre prefiro que a Honda tenha um ótimo desempenho".

É importante notar que o atual projeto de F1 da Honda é diferente do que era nos anos de sucesso com a Red Bull. No ano passado, o presidente Koji Watanabe reconheceu em entrevista a este site que muitas pessoas foram retiradas do projeto e transferidas para outras atividades da Honda, remontando à decisão de encerrar oficialmente a atuação na F1 no final de 2021.

Posteriormente, a Honda fechou um acordo com a Red Bull para continuar a gerir os seus motores até 2025 (também relacionado com propriedade intelectual), mas as consequências para o projeto da Honda na categoria já se faziam sentir. Isto significa que os japoneses tiveram de reorganizar parcialmente esse projeto após o acordo com a Aston Martin para 2026.

A reconstrução leva tempo, assim como a integração com a Aston Martin. Watanabe disse durante o lançamento na Arábia Saudita que também é um quebra-cabeça logístico, com o projeto da Honda em grande parte em Sakura (onde as instalações são particularmente modernas) e a Aston Martin em Silverstone. “Nossos engenheiros voam frequentemente para Silverstone e os da Aston Martin também trabalham arduamente em nossa fábrica no Japão. Isso por si só já é um desafio e talvez os custos de voo sejam uma pequena desvantagem para nós em comparação com os fabricantes europeus”, reconheceu.

Partida e combustível em ordem, mas sem ideia de onde está a Red Bull

Quanto à forma da Red Bull, Verstappen ainda não se atreve a fazer previsões. Laurent Mekies e Pierre Waché classificaram a Red Bull como a quarta equipe, mas o piloto prefere evitar previsões. “Não sei onde estamos. Ainda estamos testando muitas coisas. Quarta-feira não foi um dia muito bom para nós”, disse Verstappen, referindo-se aos problemas de refrigeração que afetaram seu companheiro de equipe, Isack Hadjar.

“Sei que ainda temos um longo caminho pela frente. Não se pode esperar que tudo seja perfeito imediatamente, mesmo com o nosso próprio motor. Novas regras e vemos que certas equipes estão apresentando algumas atualizações novas no carro, as quais parecem bastante interessantes. Então é impossível dizer alguma coisa. Onde você estava na semana passada, talvez não esteja agora. E onde você está esta semana, talvez não esteja em Melbourne".

O lado positivo é que a base da Red Bull parece estar em ordem. Isso se aplica, entre outras coisas, ao procedimento de largada e também aos combustíveis totalmente sustentáveis. “O procedimento de largada talvez seja um pouco mais difícil de acertar, mas para nós isso não é realmente o tema. A gasolina também deve estar ok do nosso lado, já que definimos tudo a tempo. A FIA deixou claro quando isso deveria ser definido e foi o que fizemos. Agora, trata-se apenas de otimizar o desempenho do carro e do motor", finalizou.

