A Red Bull disse que deixar o seu RB18 mais leve ajudou a equipe a vencer a Ferrari em Ímola, mas sente que ainda precisa de um 'plano completo de emagrecimento' para atingir sua meta na Fórmula 1.

A equipe sediada em Milton Keynes viu suas chances contra a Ferrari comprometidas no início da temporada por seu carro estar bem acima do limite mínimo de peso.

O peso extra não só teve um impacto direto no tempo da volta – com 10 kg equivalendo cerca de 0s3 segundos por volta – mas também teve consequências na degradação dos pneus.

A equipe trabalhou duro para tornar os componentes do RB18 mais leves e uma série de mudanças feitas para o GP da Emilia Romagna do último fim de semana parece ter tido um impacto positivo.

Além de Max Verstappen garantir a pole position, a vitória no sprint e liderar a dobradinha à frente de Sergio Perez no domingo, foi o primeiro fim de semana do ano em que a Red Bull teve melhor gerenciamento de pneus do que a Ferrari.

O consultor da escuderia, Helmut Marko, acredita que as mudanças que a equipe fez no carro ajudaram no resultado, mas ele disse que a busca para diminuir ainda mais o peso não foi concluída.

“As atualizações que trouxemos para a pista neste fim de semana funcionaram bem”, disse ao Motorsport.com.

“O carro perdeu peso, mas ainda temos trabalho a fazer nesta área. Ainda estamos acima do peso mínimo da FIA."

“Isso significa que temos que trabalhar com esse número em várias etapas. Mas é normal. No 'plano de emagrecimento', você também não perde todo o peso de uma vez.”

O próprio Verstappen não tinha certeza de quanto a perda de peso impulsionou a performance da Red Bull em Ímola, mas disse que era óbvio que o RB18 estava melhor do que no início do ano.

“Trouxemos atualizações, mas não sei, é claro, quanto isso realmente nos deu por causa do fim de semana agitado com as condições de chuva e seco”, explicou.

“É muito difícil julgar, mas definitivamente estávamos um pouco melhores do que a Austrália. Então, estou muito satisfeito com a forma como executamos todo o fim de semana."

“Estávamos no topo de tudo e isso às vezes é mais importante do que realmente trazer algo novo. Acho que o tempo dirá agora nas próximas corridas o quanto as atualizações estão nos beneficiando.”

Marko acrescentou que o triunfo da equipe em Ímola foi um grande impulso para a Red Bull.

“Este fim de semana é extremamente importante para a moral da nossa equipe. Agora provamos que definitivamente temos um pacote competitivo para este ano”, disse ele.

“Fomos mais rápidos que a Ferrari aqui. Colocamos os pneus na janela certa e nossa execução completa, incluindo encontrar o equilíbrio certo no carro, foi muito melhor neste fim de semana do que na Austrália. Basicamente, a Ferrari teve os problemas que tivemos na Austrália", concluiu.

