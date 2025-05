Lewis Hamilton disse que recebeu uma pergunta "inesperada" no GP de Miami de Fórmula 1 quando lhe perguntaram sobre David Beckham, amigo do heptacampeão, que completaria 50 anos no fim de semana.

Hamilton falou mais sobre o que Beckham fez desde que se aposentou de uma carreira no futebol que o levou a ganhar vários troféus e a ser capitão da Inglaterra, seu país natal. O fato do heptacampeão ter ficado impressionado com as conquistas de Beckham após a carreira de jogador poderia ter sido considerado revelador, já que ele está agora no que se acredita ser sua fase final na F1.

Depois de vencer sete campeonatos mundiais, mais corridas do que qualquer outro piloto e de brilhar por muitas temporadas, Hamilton entrou em declínio desde que se transferiu para a Ferrari em 2025. Além de uma surpreendente vitória na sprint de Xangai, o piloto de 40 anos teve um início difícil com a Scuderia, a ponto de Ralf Schumacher ter sugerido que ele deveria se aposentar neste verão.

Mas, ao falar com a mídia na tarde de quinta-feira em Miami, ficou óbvio que a melhora de sua forma na Ferrari está na frente e no centro de sua mente - mesmo que ele esteja pronto para co-presidir o Met Gala, evento anual de arrecadação de fundos no Metropolitan Museum of Art de Nova York e um dos principais dias do ano para a moda.

Quando lhe perguntaram o que ele usaria, Hamilton respondeu de forma otimista: "Eu nem sei. Não pensei muito sobre isso. É incrível trabalhar com Anna (Wintour) [Editora-chefe da revista Vogue] e sua equipe, tem sido um privilégio. Poder continuar a fazer coisas na moda é divertido, estou animado para que as pessoas vejam."

Hamilton pode não ter se mudado para a Itália, pois ainda mora em Mônaco, mas falou sobre o quanto gosta de viajar para Maranello - e não apenas para resolver os problemas que afetaram seu início na Ferrari.

"Eu adoro. Estou tentando ficar longe das pizzas e das massas, que não estão me agradando muito, para ser sincero", disse ele. "Mas sim, estou realmente gostando. Não estou morando na Itália atualmente, mas passar mais tempo ainda é algo que realmente quero tentar e descobrir como fazer durante o ano. Meu italiano não está progredindo muito, então provavelmente tenho que me dedicar mais a ele."

"Mas a equipe tem se saído bem. Muitas mudanças, muito trabalho tem sido feito desde meus primeiros dias lá para ajustar certas coisas, por exemplo, no simulador, e todos têm sido muito receptivos e me apoiam muito. Então, eu realmente apreciei isso", completou Hamilton.

