Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Aston Martin prevê melhora de até 30cv de potência com novo motor Honda

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Aston Martin prevê melhora de até 30cv de potência com novo motor Honda

Murilo Rocha termina no top10 na noite de estreia da NASCAR Brasil em Cuiabá

NASCAR Brasil
Cuiabá
Murilo Rocha termina no top10 na noite de estreia da NASCAR Brasil em Cuiabá

F1: Apesar de surpresa com atualizações "consideráveis" da McLaren, Mercedes "já esperava" aproximação de rivais

Fórmula 1
F1: Apesar de surpresa com atualizações "consideráveis" da McLaren, Mercedes "já esperava" aproximação de rivais

Osman é quarto colocado em noite de estreia da NASCAR Brasil em Cuiabá

NASCAR Brasil
Cuiabá
Osman é quarto colocado em noite de estreia da NASCAR Brasil em Cuiabá

F1: 'Meu objetivo ainda é a Ferrari, mas não vou esperar para sempre', avisa Bearman

Fórmula 1
F1: 'Meu objetivo ainda é a Ferrari, mas não vou esperar para sempre', avisa Bearman

Sem vaga na MotoGP, destino de Binder em 2027 deve ser o WSBK

MotoGP
Sem vaga na MotoGP, destino de Binder em 2027 deve ser o WSBK

F1: Narrador britânico critica Hamilton por "erros bobos" após 'punições severas' na Hungria

Fórmula 1
F1: Narrador britânico critica Hamilton por "erros bobos" após 'punições severas' na Hungria

MotoGP confirma data do GP da Tailândia, abertura da temporada 2027

MotoGP
MotoGP confirma data do GP da Tailândia, abertura da temporada 2027
Fórmula 1

F1: Apesar de surpresa com atualizações "consideráveis" da McLaren, Mercedes "já esperava" aproximação de rivais

Diretor técnico Simone Resta falou abertamente sobre a concorrência enfrentada pelo time alemão nas últimas semanas

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Lando Norris, McLaren

A vitória dominante de Lando Norris no GP da Hungria da Fórmula 1 não passou despercebida pela líder do campeonato. A Mercedes admitiu ter ficado impressionada com o novo pacote de atualizações introduzido no MCL40, o qual encerrou a sequência de poles da equipe alemã na temporada 2026 e garantiu o primeiro triunfo do time de Woking no ano.

Leia também:

O movimento da rival, focado em um assoalho totalmente remodelado, foi analisado pelo diretor técnico adjunto da Mercedes, Simone Resta, durante o podcast oficial da Mercedes, o Nu Silver Arrows Radio Show. Para o dirigente italiano, o salto de desempenho da McLaren combina o impacto das novas peças com uma fase inspirada de Norris. 

"Com certeza é uma atualização considerável e deve ter tido um impacto no desempenho deles", avaliou Resta. "Mas, se você olhar para a diferença entre os dois carros deles, ela é significativa. Vimos, em geral, a McLaren como uma equipe que atuou bem em muitas ocasiões este ano, com um pouco de altos e baixos entre os dois pilotos em termos de quem é o mais rápido". 

"Já vimos algumas atuações fortes do Norris em todas as etapas este ano. E talvez ele estivesse em um momento muito bom com o carro, o acerto nessas condições e o gerenciamento de pneus, executando tudo muito bem. Então acho que é provavelmente uma combinação dos dois fatores", disse. 

Após iniciar o campeonato com amplo domínio, vencendo as primeiras seis corridas a partir da pole position, a Mercedes viu Ferrari e McLaren se aproximarem nas últimas etapas. A escuderia de Maranello, inclusive, tirou 26 pontos de vantagem nos últimos três finais de semana, reduzindo a diferença na liderança para 72 pontos antes da pausa de verão.

Apesar das mudanças radicais nos regulamentos de chassis e motores de 2026, Resta afirmou que a aproximação dos rivais já era prevista pelos engenheiros de Brackley.

"Estávamos esperando por isso. Claramente, você começa a temporada com questionamentos sobre potenciais outros concorrentes, mas as coisas se desenrolaram como esperávamos. É ótimo ver essas equipes se desenvolvendo, talvez em um cenário ligeiramente diferente, com atualizações distintas em momentos diferentes. É legal ver essa flutuação de desempenho, o que imagino que esteja tornando as corridas bem mais interessantes", falou. 

Outro fator que permitiu a reação dos adversários foram os recorrentes problemas de confiabilidade e na unidade de potência da Mercedes, que custaram pontos preciosos na primeira metade do campeonato. Resta garantiu que o time trabalha com "esforço implacável" para solucionar as falhas.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Isso é resultado de o nível estar mais alto na F1. Você realmente precisa extrair tudo em cada aspecto e temos sorte de contar com muita experiência na equipe. Temos bons processos e ferramentas, só precisamos manter nosso esforço incansável em resolvê-los um a um, com a priorização correta", explicou. 

Paralelamente aos reparos, a equipe também estuda o momento exato de introduzir as próprias atualizações aerodinâmicas e no motor para defender a liderança na segunda metade de 2026.

"Essas são as conversas que estão acontecendo no momento; 'Quando trazemos o desempenho que está no túnel de vento ou abrindo caminho pela fábrica no momento? Em quais corridas introduzimos isso, onde as coisas entram com a oportunidade ADUO na unidade de potência, com as atualizações aerodinâmicas também no chassi?' E garantir que estamos dosando isso da maneira correta e não nos atrapalhando ao tentar ir longe demais e rápido demais", finalizou. 

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: 'Meu objetivo ainda é a Ferrari, mas não vou esperar para sempre', avisa Bearman

Principais comentários
Mais de
Filip Cleeren

F1: Norris está "muito mais confiante" do que durante batalha pelo título de 2025, defende Stella

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Norris está "muito mais confiante" do que durante batalha pelo título de 2025, defende Stella

F1: Vasseur admite erro de cálculo com pneus e surpresa com tática de Verstappen na Hungria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Vasseur admite erro de cálculo com pneus e surpresa com tática de Verstappen na Hungria

ANÁLISE F1: Após Hungria, McLaren virou candidata ao título de 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
ANÁLISE F1: Após Hungria, McLaren virou candidata ao título de 2026?
Mais de
Mercedes

F1: Steiner aponta Audi como destino provável para Russell em 2028

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Steiner aponta Audi como destino provável para Russell em 2028

F1: Antonelli pode cumprir punição por trocas na unidade de potência em Monza; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Antonelli pode cumprir punição por trocas na unidade de potência em Monza; entenda

F1: Antonelli revela ter sido escolhido como substituto de Hamilton antes mesmo de estrear na F2

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Antonelli revela ter sido escolhido como substituto de Hamilton antes mesmo de estrear na F2

Últimas notícias

F1: Aston Martin prevê melhora de até 30cv de potência com novo motor Honda

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Aston Martin prevê melhora de até 30cv de potência com novo motor Honda

Murilo Rocha termina no top10 na noite de estreia da NASCAR Brasil em Cuiabá

NASCAR Brasil
Cuiabá
Murilo Rocha termina no top10 na noite de estreia da NASCAR Brasil em Cuiabá

F1: Apesar de surpresa com atualizações "consideráveis" da McLaren, Mercedes "já esperava" aproximação de rivais

Fórmula 1
F1: Apesar de surpresa com atualizações "consideráveis" da McLaren, Mercedes "já esperava" aproximação de rivais

Osman é quarto colocado em noite de estreia da NASCAR Brasil em Cuiabá

NASCAR Brasil
Cuiabá
Osman é quarto colocado em noite de estreia da NASCAR Brasil em Cuiabá