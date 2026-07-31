F1: Apesar de surpresa com atualizações "consideráveis" da McLaren, Mercedes "já esperava" aproximação de rivais

A vitória dominante de Lando Norris no GP da Hungria da Fórmula 1 não passou despercebida pela líder do campeonato. A Mercedes admitiu ter ficado impressionada com o novo pacote de atualizações introduzido no MCL40, o qual encerrou a sequência de poles da equipe alemã na temporada 2026 e garantiu o primeiro triunfo do time de Woking no ano.

O movimento da rival, focado em um assoalho totalmente remodelado, foi analisado pelo diretor técnico adjunto da Mercedes, Simone Resta, durante o podcast oficial da Mercedes, o Nu Silver Arrows Radio Show. Para o dirigente italiano, o salto de desempenho da McLaren combina o impacto das novas peças com uma fase inspirada de Norris.

"Com certeza é uma atualização considerável e deve ter tido um impacto no desempenho deles", avaliou Resta. "Mas, se você olhar para a diferença entre os dois carros deles, ela é significativa. Vimos, em geral, a McLaren como uma equipe que atuou bem em muitas ocasiões este ano, com um pouco de altos e baixos entre os dois pilotos em termos de quem é o mais rápido".

"Já vimos algumas atuações fortes do Norris em todas as etapas este ano. E talvez ele estivesse em um momento muito bom com o carro, o acerto nessas condições e o gerenciamento de pneus, executando tudo muito bem. Então acho que é provavelmente uma combinação dos dois fatores", disse.

Após iniciar o campeonato com amplo domínio, vencendo as primeiras seis corridas a partir da pole position, a Mercedes viu Ferrari e McLaren se aproximarem nas últimas etapas. A escuderia de Maranello, inclusive, tirou 26 pontos de vantagem nos últimos três finais de semana, reduzindo a diferença na liderança para 72 pontos antes da pausa de verão.

Apesar das mudanças radicais nos regulamentos de chassis e motores de 2026, Resta afirmou que a aproximação dos rivais já era prevista pelos engenheiros de Brackley.

"Estávamos esperando por isso. Claramente, você começa a temporada com questionamentos sobre potenciais outros concorrentes, mas as coisas se desenrolaram como esperávamos. É ótimo ver essas equipes se desenvolvendo, talvez em um cenário ligeiramente diferente, com atualizações distintas em momentos diferentes. É legal ver essa flutuação de desempenho, o que imagino que esteja tornando as corridas bem mais interessantes", falou.

Outro fator que permitiu a reação dos adversários foram os recorrentes problemas de confiabilidade e na unidade de potência da Mercedes, que custaram pontos preciosos na primeira metade do campeonato. Resta garantiu que o time trabalha com "esforço implacável" para solucionar as falhas.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Isso é resultado de o nível estar mais alto na F1. Você realmente precisa extrair tudo em cada aspecto e temos sorte de contar com muita experiência na equipe. Temos bons processos e ferramentas, só precisamos manter nosso esforço incansável em resolvê-los um a um, com a priorização correta", explicou.

Paralelamente aos reparos, a equipe também estuda o momento exato de introduzir as próprias atualizações aerodinâmicas e no motor para defender a liderança na segunda metade de 2026.

"Essas são as conversas que estão acontecendo no momento; 'Quando trazemos o desempenho que está no túnel de vento ou abrindo caminho pela fábrica no momento? Em quais corridas introduzimos isso, onde as coisas entram com a oportunidade ADUO na unidade de potência, com as atualizações aerodinâmicas também no chassi?' E garantir que estamos dosando isso da maneira correta e não nos atrapalhando ao tentar ir longe demais e rápido demais", finalizou.

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