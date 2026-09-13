F1: Apesar de vantagem de 81 pontos, Antonelli ainda "não quer pensar" no título
Italiano da Mercedes venceu GP da Espanha e ampliou diferença no campeonato
Kimi Antonelli alcançou a oitava vitória da carreira neste domingo no GP da Espanha de Fórmula 1, em Madri. Largando da segunda posição, o italiano da Mercedes aproveitou a falta de sorte do pole Lando Norris e foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada, ampliando a vantagem na liderança do campeonato para 81 pontos.
Com mais nove etapas programadas para esta temporada, a diferença de mais de 80 pontos em relação ao segundo colocado, o companheiro de equipe George Russell, torna o primeiro título de Antonelli cada vez mais real. Porém, ao ser questionado se já está pensando sobre isso e o quão perto está de 'erguer a taça', o italiano escolhe a racionalidade.
"Bom, é exatamente isso que eu não quero fazer. Quero continuar forçando corrida após corrida, sabe? Continuar entregando resultados e aproveitando tudo até o fim", disse em entrevista à Sky Sports. "[Quero] tentar fazer o meu melhor em todas as corridas e aí veremos onde vamos chegar no final do ano".
Falando sobre a corrida em Spa, Antonelli diz "não ter sido nada fácil", destacando ainda que a vitória de hoje não era para ter sido dele: "É muito bom vencer, mas sinto que Lando deveria ter vencido".
"Eu simplesmente não fiz um trabalho bom o suficiente na largada, sendo um pouco agressivo demais e depois me colocando em uma posição ruim. Então definitivamente há coisas para trabalhar. Mas, no geral, hoje correu bem e estou feliz com isso. Agora vamos tentar ser melhores em Baku", concluiu durante coletiva de imprensa.
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