Max Verstappen venceu o GP da Emilia Romagna, sétima etapa da Fórmula 1. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, completaram o pódio. Com esse resultado, o australiano mantém a liderança entre os pilotos, com 146 pontos, seguido por Norris e Verstappen.

George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Alex Albon, Esteban Ocon e Lance Stroll completam o top 10. Entre construtores, o time de Woking mantém a ponta com tranquilidade, acumulando 279 pontos. A Mercedes é segunda, com 147, seguida pela Red Bull, com 131.

Confira tabela do campeonato:

Posição piloto equipe Pontos 1 Piastri McLaren Mercedes 146 2 Norris McLaren Mercedes 133 3 Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 124 4 Russell Mercedes 99 5 Leclerc Ferrari 61 6 Hamilton Ferrari 53 7 Antonelli Mercedes 48 8 Albon Williams Mercedes 40 9 Ocon Haas Ferrari 14 10 Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 14 11 Sainz Williams Mercedes 11 12 Tsunoda Red Bull Racing Honda RBPT 10 13 Gasly Alpine Renault 7 14 Hadjar Racing Bulls Honda RBPT 7 15 Hulkenberg Kick Sauber Ferrari 6 16 Bearman Haas Ferrari 6 17 Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 0 18 Lawson Racing Bulls Honda RBPT 0 19 Doohan Alpine Renault 0 20 Bortoleto Kick Sauber Ferrari 0 21 Colapinto Alpine Renault 0

F1 AO VIVO: Tudo do GP da Emilia Romagna, em ÍMOLA, com BORTOLETO EM AÇÃO!

