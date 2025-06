Além da disputa pelo título, concentrada entre os dois pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, a temporada 2025 da Fórmula 1 traz um cenário particularmente curioso em relação às equipes e à tabela de construtores.

Após dez corridas, algumas mudanças drásticas em relação ao ano passado já são notáveis. Na parte de baixo, a 'lanterninha' em 2024 era a Sauber, zerada até então. Atualmente, a Alpine ocupa este posto com 11 pontos conquistados - vale destacar que, desde 2022, nesta altura do campeonato, não tínhamos as dez equipes já com pontos somados.

Dando continuidade na tabela, é possível notar a 'gangorra' enfrentada pela Aston Martin. Penúltima colocada, com apenas 16 pontos, a equipe de Silverstone notadamente regrediu em relação ano anterior, em que, neste mesmo momento da temporada, ocupava o quinto lugar com 58 pontos na conta.

Já o inverso acontece com a Williams: o time comandado por James Vowles havia 'colocado na mala' míseros dois pontos em 2024, enquanto a atual dupla, Carlos Sainz e Alex Albon já 'embolsou' 54 pontos e pegou o 'elevador', levando o esquadrão ao quinto lugar neste ano.

Consistência é a chave? Haas e RB permanecem exatamente no mesmo lugar do ano anterior, sétimo e sexto, respectiva. Enquanto a equipe norte-americana mais do que duplicou o número de pontos conquistados (7 contra 26), a 'irmã' da Red Bull tem, incrivelmente, os mesmos 28.

Lá em cima, uma diferença brutal entre um ano e outro em relação à Red Bull. Em 2025, o esquadrão de Milton Keynes tem 157 pontos a menos que na temporada passada (301 x 144), sendo apenas a quarta força. O inverso acontece com a McLaren: a atual líder soma 150 pontos a mais que no ano anterior (362 x 212).

Mercedes e Ferrari alternaram de forma diferente, com as 'Flechas de Prata' variando apenas 35 pontos, enquanto a Scuderia 'regrediu', com 87 pontos 'perdidos' na comparação.

George Russell, Mercedes, Pirelli Barcelona test Foto de: Pirelli

Ao comparar a pontuação das equipes com o que vemos nas pistas - e até mesmo as declarações dos pilotos - é possível entender a situação como um todo: as variações, dificuldades e melhorias. Por outro lado, os pontos também podem oferecer uma falsa sensação, como no caso da Sauber, que claramente ainda tem o pior carro entre as dez equipes, mas não é a última da tabela.

A crise da Red Bull fica ainda mais evidente quando olhamos a classificação - até porque o discurso dos envolvidos apresenta um tom mais apaziguador - enquanto a ascensão da McLaren é comprovada justamente por esses números.

A dificuldade da Ferrari não passa batida: mesmo com os três pódios conquistados por Charles Leclerc, o time italiano não vem conseguindo performar tão bem quanto em 2024. No entanto, muito disso se explica pela dificuldade de Lewis Hamilton em se adaptar ao novo ambiente de trabalho. O pêndulo da Mercedes traz o indicativo do cenário final da equipe na era do efeito solo: irregularidade.

A grande incógnita, talvez, seja o desempenho da RB. A mesma quantidade de pontos significa uma estagnação? Talvez. Pode ser um indicativo de que o 'teto' da equipe já foi atingido, o que não é suficiente para levá-la a um outro patamar dentro da categoria - apesar da boa estreia de Isack Hadjar.

Pelo lado da Aston Martin, quanto antes 2025 acabar, melhor. De promessa no início da nova era de regulamentos à grande decepção atual. O cenário é o inverso da Williams, que mostra grande capacidade de voltar ao seu lugar ao sol.

