Entre as equipes de Fórmula 1 que encerraram o desenvolvimento de seus carros com muita antecedência em 2025 está a Alpine. A equipe francesa, depois de um início complicado, decidiu sacrificar um ano para estar o mais pronta possível em 2026, na chegada do novo regulamento técnico, quando passará por uma revolução própria: abandonando os motores Renault para se tornar cliente da Mercedes.

Isso, no entanto, levou a uma temporada terrível para a equipe de Enstone, que terminou em último lugar no Mundial de Construtores. Um final de temporada inesperado, mas que não diminuiu o desejo da fabricante francesa de arregaçar as mangas e tentar voltar a subir, talvez seguindo os passos do que a Williams conseguiu fazer este ano.

Steve Nielsen, diretor administrativo da Alpine, estabeleceu suas metas para 2026. Não lutar para vencer, mas apenas para chegar ao topo do pelotão intermediário, o que o time de Grove conseguiu fazer em apenas duas temporadas, desde que James Vowles chegou ao comando.

"Quero correr todas as etapas para conquistar pontos, mas acho que não conseguimos fazer isso este ano. Tivemos alguns finais de semana em que corremos para pontuar e os conquistamos, mas com muita frequência ficamos para trás e não é esse o lugar da equipe, não é esse o lugar tradicional de Enstone, não é o que a Alpine quer e não é o que nós queremos, por isso precisamos andar no topo do pelotão intermediário para pontuar em todas as etapas".

Para isso, a Alpine percebeu que teria de sacrificar o ano de 2025. O próprio Nielsen não escondeu essa escolha, tentando explicar - sem medir palavras - qual é o cenário que eles imaginam em Enstone, considerando também o quanto eles desenvolveram as equipes concorrentes até algumas semanas atrás.

"Espero que ter encerrado o desenvolvimento do carro de 2025 pague dividendos em 2026", diz ele. "Quando vejo a Haas, que fez um ótimo trabalho este ano, trazendo novas atualizações para Austin, penso duas coisas: 'Uau, isso vai torná-los melhores'".

"Mas o sentimento positivo, no que diz respeito a nós, está relacionado ao fato de que eles não colocaram o carro de 2026 no túnel de vento para continuar o desenvolvimento do carro de 2025, e isso me dá uma certa confiança em pensar que seremos pelo menos tão competitivos quanto eles no próximo ano. Espero que sejamos ainda mais".

O que deixa Nielsen confiante é o fato de ter começado a preparar o túnel de vento para o carro de 2026 bem antes de alguns rivais. É um processo complexo e lento, mas que, se iniciado cedo o suficiente, pode trazer grandes benefícios.

"Fizemos alterações no túnel de vento, é uma iteração lenta, milhares de testes diferentes que iteram em direção às soluções certas. E quanto mais cedo você começar a acertar, mais cedo fará progressos. Chegar atrasado na execução desses processos deve, espero, ser um fator penalizador para eles. Mas, como eu disse no Bahrein, no próximo ano, quando fizermos todas as corridas longas e os cálculos, veremos".

