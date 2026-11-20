F1: Após aprendizado na chuva, Câmara torce por sexta-feira "limpa" em Las Vegas
Brasileiro deu poucas voltas no TL1, conseguindo adquirir quilometragem com o carro da Haas apenas no TL2
O brasileiro Rafa Câmara teve mais um dia desafiador em seu aprendizado na Fórmula 1, enfrentando uma pista molhada e fria na quinta-feira do GP de Las Vegas. Mesmo com a previsão de tempo seco nos próximos dias, o piloto da Haas tira pontos positivos, mas torce para que sua sexta-feira seja "limpa".
Sob forte chuva e temperaturas baixas, o TL1 basicamente não aconteceu, com os pilotos apenas saindo dos boxes para darem voltas de instalação. Muitos reclamaram pelo rádio que a pista parecia um grande rinque de gelo, com aderência quase nula.
A situação melhorou um pouco no TL2, com os pilotos começando a sessão com os pneus de chuva pesada antes de trocarem para os intermediários na parte final. Câmara terminou o treino em 22º, a mais de 6s do tempo de George Russell, com 20 voltas completadas.
Fazendo o balanço do dia, o brasileiro diz que a quilometragem adquirida com a pista molhada é importante, mas espera que tudo corra bem no TL3 e na classificação da sexta-feira, que devem ocorrer sem a interferência da chuva.
"No geral, não conseguimos fazer muitas voltas hoje. Não pudemos andar no TL1, então entramos no TL2 como se fosse novo. Mas foi muito positivo, mesmo que o resto do fim de semana não tenha chuva".
"É sempre bom adquirir quilometragem nessas condições para ver como que o carro se comporta. Agora podemos acumular os dados do TL2 e analisá-los para o futuro. Precisamos nos preparar bem para amanhã, ter um TL3 limpo e nos prepararmos para a classificação".
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
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