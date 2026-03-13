Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Russell lidera dobradinha na Mercedes e é pole da sprint na China! Acompanhe debate AO VIVO

Fórmula 1
GP da China
F1: Russell lidera dobradinha na Mercedes e é pole da sprint na China! Acompanhe debate AO VIVO

F1: Russell confirma favoritismo e faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º

Fórmula 1
GP da China
F1: Russell confirma favoritismo e faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º

F1: Briatore confirma interesse da Mercedes em compra de ações da Alpine

Fórmula 1
F1: Briatore confirma interesse da Mercedes em compra de ações da Alpine

Marko critica novas regras da F1: "Habilidade do piloto não é mais o principal"

Fórmula 1
Marko critica novas regras da F1: "Habilidade do piloto não é mais o principal"

Com interesse na F1, BYD avalia compra da Alpine ou Aston Martin, diz portal

Fórmula 1
Com interesse na F1, BYD avalia compra da Alpine ou Aston Martin, diz portal

F1: Por que Mariana Becker não está na cobertura do GP da China no SporTV?

Fórmula 1
GP da China
F1: Por que Mariana Becker não está na cobertura do GP da China no SporTV?

ANÁLISE F1: Audi inova com configuração de freios inédita para 2026

Fórmula 1
GP da China
ANÁLISE F1: Audi inova com configuração de freios inédita para 2026

F1: Após 'asa macarena', Ferrari traz nova atualização ligada ao halo; saiba mais

Fórmula 1
GP da China
F1: Após 'asa macarena', Ferrari traz nova atualização ligada ao halo; saiba mais
Análise
Fórmula 1 GP da China

F1: Após 'asa macarena', Ferrari traz nova atualização ligada ao halo; saiba mais

Scuderia também trouxe para a China outra pequena modificação que é facilmente visível no pilar dianteiro da peça de segurança

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Car of Charles Leclerc, Ferrari

Era inevitável. Toda a atenção do paddock da Fórmula 1 em Xangai estava hoje concentrada na Ferrari, que montou a asa traseira “Macarena” nos dois carros. A Scuderia decidiu enviar para a China, no último momento, três versões da solução com flaps rebatíveis, mas essa não foi a única novidade do fim de semana.

Leia também:

No carro de Charles Leclerc, que voltou dos testes de pit stop realizados no pitlane, foi possível observar uma pequena modificação na parte frontal do halo.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 via Getty Images

Um pouco acima da microcâmera da Marelli, instalada há alguns anos para filmar em HD o interior de cada carro e obter imagens de eventuais acidentes, a Scuderia introduziu um pequeno perfil metálico (aleta) que é útil para limpar os fluxos gerados pelo pilar central do halo, tentando orientar o ar do cockpit para cima antes de atingir o capacete do piloto.

A Ferrari continua a demonstrar grande dinamismo nos desenvolvimentos aerodinâmicos, apresentando um estudo muito preciso do SF-26 feito em túnel de vento, demonstrando que há a vontade de evoluir a cada etapa com um trabalho contínuo, na convicção de que este ano o jogo se decide pela capacidade de agir mais rapidamente que a concorrência.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Mercedes lidera pedido por mudanças nos procedimentos de largada, mas Ferrari busca barrar proposta
Próximo artigo ANÁLISE F1: Audi inova com configuração de freios inédita para 2026

Principais comentários

Mais de
Franco Nugnes

ANÁLISE F1: Audi inova com configuração de freios inédita para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
ANÁLISE F1: Audi inova com configuração de freios inédita para 2026

F1: Nova medição da taxa de compressão dos motores terá maior tolerância; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Nova medição da taxa de compressão dos motores terá maior tolerância; entenda

F1 - Hamilton: “Senna não foi apenas um campeão fantástico, mas uma pessoa maravilhosa"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Hamilton: “Senna não foi apenas um campeão fantástico, mas uma pessoa maravilhosa"
Mais de
Lewis Hamilton

F1: Leclerc e Hamilton projetam Ferrari vs Mercedes na China, onde a Scuderia usará 'asa Macarena'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc e Hamilton projetam Ferrari vs Mercedes na China, onde a Scuderia usará 'asa Macarena'

F1: Ferrari explica estratégia de não parar durante safety car virtual na Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Ferrari explica estratégia de não parar durante safety car virtual na Austrália

F1 – “Eu adorei”: Hamilton vai na ‘contramão’ do grid e elogia corrida na Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1 – “Eu adorei”: Hamilton vai na ‘contramão’ do grid e elogia corrida na Austrália
Mais de
Ferrari

F1 - Leclerc comenta regras de 2026: "Duelos divertidos, mas mais estratégicos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1 - Leclerc comenta regras de 2026: "Duelos divertidos, mas mais estratégicos"

VÍDEO: Ferrari 'instala' Mario Kart no volante de Leclerc após comparação com a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO: Ferrari 'instala' Mario Kart no volante de Leclerc após comparação com a F1

F1: Ferrari pede paciência e alerta contra reações precipitadas às regras de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari pede paciência e alerta contra reações precipitadas às regras de 2026

Últimas notícias

F1: Russell lidera dobradinha na Mercedes e é pole da sprint na China! Acompanhe debate AO VIVO

Fórmula 1
GP da China
F1: Russell lidera dobradinha na Mercedes e é pole da sprint na China! Acompanhe debate AO VIVO

F1: Russell confirma favoritismo e faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º

Fórmula 1
GP da China
F1: Russell confirma favoritismo e faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º

F1: Briatore confirma interesse da Mercedes em compra de ações da Alpine

Fórmula 1
F1: Briatore confirma interesse da Mercedes em compra de ações da Alpine

Marko critica novas regras da F1: "Habilidade do piloto não é mais o principal"

Fórmula 1
Marko critica novas regras da F1: "Habilidade do piloto não é mais o principal"