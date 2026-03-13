F1: Após 'asa macarena', Ferrari traz nova atualização ligada ao halo; saiba mais

Era inevitável. Toda a atenção do paddock da Fórmula 1 em Xangai estava hoje concentrada na Ferrari, que montou a asa traseira “Macarena” nos dois carros. A Scuderia decidiu enviar para a China, no último momento, três versões da solução com flaps rebatíveis, mas essa não foi a única novidade do fim de semana.

No carro de Charles Leclerc, que voltou dos testes de pit stop realizados no pitlane, foi possível observar uma pequena modificação na parte frontal do halo.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 via Getty Images

Um pouco acima da microcâmera da Marelli, instalada há alguns anos para filmar em HD o interior de cada carro e obter imagens de eventuais acidentes, a Scuderia introduziu um pequeno perfil metálico (aleta) que é útil para limpar os fluxos gerados pelo pilar central do halo, tentando orientar o ar do cockpit para cima antes de atingir o capacete do piloto.

A Ferrari continua a demonstrar grande dinamismo nos desenvolvimentos aerodinâmicos, apresentando um estudo muito preciso do SF-26 feito em túnel de vento, demonstrando que há a vontade de evoluir a cada etapa com um trabalho contínuo, na convicção de que este ano o jogo se decide pela capacidade de agir mais rapidamente que a concorrência.

