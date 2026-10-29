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Ben Sulayem revelou que Gasly recebeu cerca de 13 mil ameaças de morte após o incidente no GP da Espanha

Livia Veiga
Editado:
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Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Depois do incidente no GP da Espanha, Pierre Gasly recebeu inúmeras mensagens cruéis por parte dos torcedores de Franco Colapinto. Em recente entrevista, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, revelou que o piloto de Fórmula 1 recebeu cerca de 13 mil ameaças de morte - não apenas contra ele, mas também contra sua família e namorada.

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Sulayem deu sua declaração ao The Drive, deixando claro que a FIA passará a tomar medidas drásticas se for necessário para combater o abuso, seja online ou físico.

"Pierre Gasly recebeu 13.000 ameaças de morte — 13.000! Se lutarmos contra isso sozinhos, vamos fracassar; não podemos fazer isso sozinhos".

"Alguém que está escondido [e pratica abusos online] porque um piloto estava tentando fazer uma curva? Tivemos uma comissária de pista que foi ameaçada de morte e estupro, então ela disse: 'não vale a pena'. E são voluntários".

O presidente da FIA seguiu pedindo a ajuda dos torcedores da categoria para combater as ameaças e mensagens cruéis enviadas para pilotos, equipes e familiares. 

"Corremos o risco de perder o esporte para o abuso online, e é aí que precisamos de vocês [fãs e mídia]. Criamos a iniciativa Unidos Contra o Abuso Online e precisamos usar muita tecnologia de IA para expor esses abusadores online. Não há lugar para eles, porque se não fizermos nada, nosso esporte estará irremediavelmente perdido".

"A missão é conscientizar e educar — e não apenas por parte da FIA — mas também precisamos usar nosso poder. Se o ódio vier de um espectador, nós o banimos [de corridas, eventos, plataformas oficiais, etc.]. Se fizer parte da mídia, nós o banimos porque temos autoridade para isso. E se estiver se escondendo [na internet], a IA o exporá. Se você expor um, garanto que [todos] ficarão com medo".

Depois do caso que aconteceu com Gasly - e poucos dias depois com Lando Norris no Azerbaijão - a Alpine e Flavio Briatore se posicionaram contra o comportamento dos torcedores argentinos: Colapinto seria colocado em um 'boicote midiático', ou seja, não daria mais entrevistas ou cobertura nas redes sociais.

Quando questionado se concordou com a posicionamento da equipe, Sulayem pediu para que os próprios pilotos também usem sua voz para pedir o fim dos abusos online.

"Os pilotos de F1 têm fãs, e os pilotos podem dizer aos fãs: 'Parem, eu não quero vocês como meus fãs se não se comportarem, se estiverem fazendo ameaças de morte'".

"Os pilotos também têm responsabilidade porque são embaixadores; são modelos a serem seguidos, e proteger outro piloto também os protege. Nós, da FIA, temos responsabilidade; as equipes têm responsabilidade; vocês [a mídia] têm responsabilidade".

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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