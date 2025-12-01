Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Red Bull se retrata após ataques online envolvendo ultrapassagem de Norris em Antonelli

Consultor de automobilismo afirmou que o piloto da Mercedes teria deixado Lando passar de propósito no final do GP do Catar

Andrei Gobbo Filip Cleeren
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

A ultrapassagem de Lando Norris em Andrea Kimi Antonelli na última volta do GP do Catar de Fórmula 1, após o italiano da Mercedes deslizar e escapar da pista, causou polêmica após a corrida. Helmut Marko, consultor e voz forte da Red Bull, disse que era "óbvio" que Antonelli teria entregado a posição. No entanto, a própria equipe austríaca se pronunciou sobre o ocorrido na manhã de segunda-feira (01).

Leia também:

A ultrapassagem no final da prova fez com que Norris subisse para quarto lugar, diminuindo o prejuízo da vitória de Max Verstappen na corrida principal e levando 12 pontos de vantagem na tabela do campeonato de pilotos antes de Abu Dhabi.

A acusação de que Antonelli teria deixado Lando passar foi dita 'no calor do momento' pelo engenheiro de corrida de Verstappen, Gianpero Lambiase, e reforçada por Marko, o que causou revolta no chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff.

A Red Bull, no entanto, emitiu uma declaração contrariando essas opiniões iniciais de membros do time taurino e pedindo desculpas ao novato italiano, que sofreu ataques em seus perfis nas redes sociais.

"Comentários feitos antes do final e imediatamente após o GP do Catar sugerindo que o piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, teria deliberadamente permitido que Lando Norris o ultrapassasse estão claramente incorretos. O replay mostra Antonelli momentaneamente perdendo o controle do carro, permitindo assim que Norris o passasse. Lamentamos sinceramente que isso tenha levado Kimi a receber ataques online", disse o comunicado da equipe austríaca.

Marko também voltou atrás depois dos comentários na noite de domingo (30) no Catar: "Revisei as imagens com mais atenção," disse Marko ao F1-insider. "Na primeira vez, Antonelli poderia ter se defendido um pouco melhor [quando Oscar Piastri o ultrapassou na Curva 1]. Na segunda, foi um erro de pilotagem e não intencional. Lamento que Antonelli tenha recebido tantos ataques online. Para esclarecer mais uma vez: ele não deixou Norris passar de propósito".

O Motorsport.com apurou que as ferramentas de gestão de comunidade da Mercedes identificaram mais de 1100 "comentários graves ou suspeitos" nas redes sociais de Antonelli, incluindo ameaças de morte, e outros 330 comentários igualmente abusivos nas contas da própria equipe.

A Mercedes afirmou que apresentaria esses números e comentários à FIA, que tem como prioridade combater o ódio nas redes sociais por meio da campanha United Against Online Abuse. A FIA foi contatada para comentar.

Ouça versão áudio do Podcast:

 

