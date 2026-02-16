F1: Após atrasos na Aston Martin, Honda avalia primeiro teste no Bahrein e admite que "há muito a ser recuperado"

De volta à Fórmula 1 em uma parceria com a Aston Martin, a Honda foi a fabricante com menor quilometragem acumulada até agora na pré-temporada do Bahrein. Ainda assim, segundo Shintaro Orihara, engenheiro-chefe da marca, a primeira semana em Sakhir foi "muito valiosa".

Na tabela de voltas, o time de SIlverstone ficou em último lugar, com apenas 206 voltas. As duas equipes da Red Bull completaram em média 335 voltas, a Audi 354, as quatro equipes com motor Mercedes 361 e as três equipes com unidade de potência da Ferrari, 377.

Enquanto as outras quatro fabricantes alcançaram uma média bastante semelhante em termos de quilometragem, a Honda ficou claramente para trás. No que diz respeito aos valores individuais, duas equipes com motor Mercedes, McLaren e Williams, terminaram na frente, com 422 voltas cada.

Além disso, a Aston Martin também foi a equipe mais lenta na primeira semana no Bahrein. Lance Stroll e Fernando Alonso ocupam os lugares 21 e 22 na classificação geral de tempos dos três dias. A volta mais rápida do canadense foi quase 4,5 segundos mais lenta que o melhor tempo, 1min33s669, registrado por Kimi Antonelli, da Mercedes.

Orihara admite que eles "certamente têm muito a recuperar em todo o programa de testes, mas ganhamos uma quantidade considerável de dados e insights importantes. [O teste foi] uma boa oportunidade para aprender muito sobre o pacote de transmissão em si e sua integração no chassi”.

“É claro que gostaríamos de ter feito mais voltas, mas não podemos esquecer que este foi nosso primeiro teste oficial com a equipe, então todos nós pudemos aprender muito com nossa nova colaboração na pista”, continua.

Enquanto todos os outros fabricantes de motores já puderam coletar muitos dados no shakedown em Barcelona, a Aston Martin foi a pista na Espanha por apenas um dia. Consequentemente, a Honda já estava em desvantagem no primeiro teste oficial no Bahrein.

“É certo que ainda temos muito trabalho pela frente”, reconhece Orihara, mas também enfatiza: “Sabemos onde podemos obter melhorias junto com a equipe". Na semana passada, o time trabalhou na gestão de energia, fator que tem se mostrado cada dia mais importante no novo conjunto de regras.

“Estamos ansiosos pelos próximos três dias de testes na próxima semana e faremos tudo para tirar o máximo proveito deles”, conclui.

